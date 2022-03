Kvůli špatnému nastavení byl vůz neovladatelný, říká Hamilton po výpadku v Q1

Mercedes se na městském okruhu v Džiddě potýká s velkým poskakováním svého vozu. A zatímco George Russell v kvalifikaci skončil šestý, Hamilton poprvé od Velké ceny Brazílie 2017 nepostoupil z první části kvalifikace.

„Potýkal jsem se s vyvážením vozu. Nejsem tam, kde bych chtěl být. Je to něco v nastavení. Ve třetím volném tréninku to vypadalo dobře a pokusili jsme se to zlepšit. Možná jsme zašli příliš daleko a vůz pak byl neřiditelný. Je velmi nervózní,“ řekl Hamilton.

Vzhledem k pravidlu parc fermé, které jezdcům zakazuje měnit nastavení vozu mezi kvalifikací a závodem, nevidí Hamilton optimisticky své vyhlídky ani do druhé velké ceny sezóny. Při zásahu do nastavení vozu by Hamiltona čekal start z boxové uličky.

„Mám stejné auto, jako jsem měl v kvalifikaci, takže nepředpokládám takový posun vpřed. Dám do toho ale všechno.“

Russell ve třetí řadě

Jen do třetí řady se kvalifikoval druhý pilot Mercedesu Russell. Brita kromě obou jezdců Red Bullu a Ferrari porazil ještě Esteban Ocon z Alpinu. Na nejrychlejšího Sergia Péreze přitom ztratil 904 tisícin sekundy.