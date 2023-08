Kvůli přehřívání pneumatik se vůz za deště při GP Belgie choval paradoxně lépe, říká Albon

Pilot Williamsu Alexander Albon přiznal, že ho během belgické velké ceny trápilo přehřívání pneumatik. Dokonce tak, že se mu jelo lépe, když ve Spa začalo pršet a pneumatiky se zchladily.

I když ani letošní vůz Williamsu nepatří v rámci F1 k nejrychlejším, čas od času dokáže britský tým, především díky Alexanderovi Albonovi, potrápit jezdce v první desítce.

Očekávat se to dalo i ve Spa, tedy na okruhu, který měl díky svému charakteru britské stáji svědčit. V nedělní GP Belgie se to však příliš nepotvrdilo a stáj z Grove opustila tradiční závodiště bez bodů.

Albon se sice z počátku velké ceny držel v top 10, ale z různých důvodů se na bodovaných pozicích neudržel.

„Celý závod to bylo složité, protože jsme jeli s nízkým přítlakem, což je svým způsobem docela zábavné. V jiných ohledech, zejména když projíždíte ve Spa druhým sektorem, tak už to taková zábava není,“ líčil své dojmy z GP Belgie Albon, kterého cituje Autosport.

„Hodně to odnášejí pneumatiky. Viděli jsme to už u pneumatik do mokra. Následně pro nás bylo trochu probuzením, když jsme viděli, jak výraznou degradaci pneumatiky mají – především na středně tvrdé směsi,“ přiblížil pilot Williamsu, kterému podle jeho slov pomohl déšť, který vstoupil do hry ve druhé části závodu.

„Když začalo pršet, došlo k ochlazení pneumatik. Díky tomu jsem pak měl lepší přilnavost než na suchu, což mě překvapilo," uvedl 27letý rodák z Londýna.

Před Monzou je třeba degradaci pneumatik vyřešit

Albon v kontextu toho prohlásil, že by se měl Williams na opotřebovávání pneumatik zaměřit. Především pak před závodem v Monze, kde se rovněž jezdí s nízkým přítlakem.

„Je to frustrující, protože to byl víkend, o kterém jsme si mysleli, že se nám povede lépe,“ řekl Albon k závodu ve Spa, ve kterém se umístil na 14. místě.

„Myslím, že se musíme ujistit, že chápeme, proč jsme se o tomto víkendu tak trápili. Úroveň přítlaku, kterou jsme zde měli, bude velmi podobná nastavení pro Monzu, kde budeme mít další velkou šanci na získání bodů. Musíme se tedy z tohoto víkendu poučit – aby se nám pak při příjezdu na tratě, které by nám měly vyhovovat, nestalo něco podobného znovu.“