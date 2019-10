Kvůli poškozenému vozu byl Hamiltonův závod trápením

Po zhasnutí světel chtěl využít lepšího rozjezdu a zaútočit na druhého Sebastiana Vettela. Ten jej však lehce vytlačil mimo trať. Před druhou zatáčkou se pak Hamilton dostal do souboje s Verstappenem, po kterém oba skončili mimo trať.

Po návratu zpět si Hamilton musel poradit ještě s Carlosem Sainzem, než se mohl zapojit do boje o vítězství.

„Přijeli jsme sem s vědomím, že budeme ztrácet, protože to je pro nás obtížná trať, ale zvládli jsme to. Měli jsme celkem poškozený vůz, takže jsem se v závodě trápil. Musel jsem se uklidnit. Zdálo se to jako dlouhý druhý stint, jsem za to dnes ale velmi vděčný,“ popsal.

Jeho týmový kolega a již jediný soupeř v boji o letošní titul Valtteri Bottas skončil třetí, čímž ještě oddálil možnou Hamiltonovu korunovaci.

„Nevadí mi to. Miluji závodění a jdu závod od závodu. Toto je závod, který jsem chtěl už nějakou dobu vyhrát a vždy to pro nás bylo obtížné, jsem proto neuvěřitelně poctěn dnešní příležitostí,“ dodal Brit, kterému nyní k zisku titulu stačí získat o čtyři body více než Bottas.

Foto: Getty Images / Clive Mason