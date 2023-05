Kvůli obavám o novou smlouvu jsem si vloni závodění příliš neužíval, říká Cunoda

Jezdec týmu AlphaTauri přiznal, že kvůli boji o novou smlouvu pro něj byla loňská sezona stresující.

Japonský pilot týmu AlphaTauri Júki Cunoda připustil, že minulá sezona pro něj byla náročná kvůli nejistotě, která souvisela s podpisem smlouvy pro nadcházející ročník.

Cunoda si nakonec prodloužení smlouvy zajistil, ale na definitivní potvrzení si musel počkat až do září. Čekaní na nový kontrakt podle něj doprovázelo velké napětí.

„Dával jsem do toho samozřejmě všechno, ale když se podívám zpátky, tak mě to dlouho rozptylovalo,“ přiznal podle Autosportu Cunoda.

„V tu chvíli jsem si zapomněl užívat formuli 1. Měl jsem pocit, že jezdím jen pro tým, abych získal smlouvu, což by se nemělo stávat. Člověk na to nechce myslet. Nejezdím kvůli smlouvám, závodím, abych předváděl co nejlepší výkony. Stále věřím, že jsem jedním z nejlepších jezdců,“ nechal se slyšet japonský závodník s tím, že nyní má ze závodění větší radost.

„Užívám si to teď mnohem více než v posledních letech mojí kariéry. Více si také uvědomuji, jak jsou pro mě závody a F1 důležité,“ uvedl Cunoda, který dodal, že se nad tím zamýšlel již v pauze před letošní sezonou.

„Viděl jsem pár dokumentů a nechci být ten, kdo má spoustu výčitek, protože jsem ve formuli 1 nedokázal podat plný výkon. Snažím se být co nejvíce uvolněný, být v pohodě a užívat si každý dobrý závod a výkon.“