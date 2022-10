Kvůli falešným obviněním jsou šikanovány i děti zaměstnanců, říká Horner o rozpočtovém stropě

Podle FIA Red Bull vloni překročil rozpočtový strop. Tým to i nadále odmítá.

Red Bull odmítá, že by překročil rozpočtový strop, natož aby z toho měl nějakou výhodu. Podle něj jde jen o výklad příslušných nákladů.

„Diskutujeme s FIA o tom, jaké jsou tyto náklady a jaké jsou případné polehčující okolnosti,“ řekl Horner.

„Způsob, jakým jsme fungovali v rámci limitu, nám nepřinesl žádný přínos z hlediska vývoje nebo provozu, a to jak v roce 2021, tak pro rok 2022. Naše podání bylo výrazně pod limitem.“

„Očekávali jsme, že určité věci mohou být potenciálně zpochybněny nebo vyjasněny, jak to v případě zcela nového souboru předpisů bývá. Ale na základě výkladu těchto pravidel, 52stránkového dokumentu, který to má sledovat, byl z naší strany výklad účetních odborníků třetích stran velmi jasný.“

„Absolutně a kategoricky nemáme pocit, že bychom měli v roce 2021, 2022 nebo 2023 či 2024 nějakou výhodu. Některé týmy dokonce mluví o roce 2026, což je naprosto fiktivní.“

Horner se během tiskové konference ohradil proti šéfům konkurenčních týmů, kteří vznesli obvinění proti Red Bullu a to včetně šéfa McLarenu Zaka Browna, který minulý týden napsal dopis, v němž uvedl, že jakékoli nadměrné výdaje týmu „představují podvod“. Je dobré zmínit, že Brown nikoho konkrétního nejmenoval.

„Od Singapuru jsme souzeni kvůli veřejným obviněním,“ řekl Horner, který upozornil na „rétoriku o podvodech“ a „rétoriku, že jsme měli obrovský výhodu.“

„V médiích se objevila čísla, která jsou na míle vzdálená realitě. Poškozuje to naší značku, naše partnery, jezdce i zaměstnance. V době, kdy je důležité duševní zdraví, vidíme u našich zaměstnancích značné problémy.“

Jsme naprosto zděšeni chováním některých našich konkurentů

„Kvůli smyšleným obviněním od jiných týmů nám na hřištích šikanují děti zaměstnanců. Nemůžete jen tak chodit kolem a vznášet taková obvinění bez jakýchkoli faktů a podstaty. Jsme naprosto zděšeni chováním některých našich konkurentů.“

Horner v pátek v Austinu jednal o této záležitosti s prezidentem FIA a uvedl, že doufá v rychlé vyřešení celé záležitosti.

„Doufal jsem, že se to vyřeší před tímto víkendem, doufám, že se to podaří vyřešit během tohoto víkendu. Pokud se tak nestane, další proces je, že to půjde ke komisi pro správu rozpočtového stropu, a za ní je pak Mezinárodní odvolací soud.“

„Mohlo by se to protáhnout na dalších šest, devět měsíců, což není naším záměrem. Chceme to uzavřít. Myslím, že jsme s FIA vedli zdravé a produktivní diskuse. Doufám, že se nám v blízké budoucnosti podaří dospět k závěru.“