Kvůli dílům od Ferrari je pro Haas náročné měnit koncept našeho vozu, přiznává Steiner

Týmový boss amerického týmu promluvil o výzvách, které přináší odebírání dílů od Ferrari.

Podle technických pravidel si každý tým F1 musí vyrábět vlastní šasi a vyvíjet jednotlivé prvky karoserie. Existuje však také seznam dílů, které stáje mohou nakupovat od konkurence – vedle pohonných jednotek se jedná například o převodovky či zavěšení.

Toho využívá především Haas, který od svého vstupu do formule 1 v roce 2016 nakupuje komponenty od Ferrari.

Americkému týmu spolupráce s italskou ekipou v tomto směru však přináší nejen výhody, ale i úskalí, o kterých nyní promluvil jeho šéf Guenther Steiner. Podle něj jde především o to, že je kvůli tomu Haas víceméně odkázán držet se aerodynamického konceptu Ferrari.

„Stále zkoušíme různé koncepty, ale nelze jen tak přejít na ten, který má Red Bull,“ uvedl Steiner, kterého citoval Autosport.

„Každý se snaží něco vyzkoušet, ale dokud si nejsme stoprocentně jistí, že je to krok vpřed, tak proč bychom se tímto směrem vydávali...,“ ptá se sám sebe šéf týmu Haas.

„Možná uděláme změnu pro příští rok. V tuto chvíli ale nepanikaříme. Myslím, že je naše auto v rámci středu pole dost silné,“ je přesvědčen Steiner, který zároveň přiblížil, proč není snadné dělat velké změny během sezony.

„Nelze jen tak říct, že uděláme to, co Red Bull. Zavěšení změnit nemůžete, protože pak změníte šasi. Navíc okopírovat karoserii Red Bullu jen na základě toho, co je vidět, nemusí vést k tomu, že pojede rychleji. Jde i o věci kolem,“ prohlásil Steiner a dodal:

„Navíc, když máte zavěšení od Ferrari, tak zkrátka některé věci nemůžete dělat.“