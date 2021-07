Kvůli častým penalizacím budou jezdci při soubojich opatrnější, obává se Russell

Russell v prvním kole sobotního sprintu na Silverstonu kolidoval s Carlosem Sainzem, za což dostal pro nedělní Velkou cenu Velké Británie trest odsunu o tři místa na startovním roštu.

Ačkoliv sportovní komisaři Mezinárodní automobilové federace (FIA) často nechávají kontakty v prvních kolech bez trestu a považují je za závodní incidenty, tak na Silverstonu kontakt Russella se Sainzem a v neděli kolize Maxe Verstappena s Lewisem Hamiltonem také v prvním kole vyústily v penalizace.

Russell podle svých slov při jednání s komisaři argumentoval právě tím, že ke kolizi došlo v prvním kole.

„O tom jsme se hádali. Myslím, že pro fanoušky, ale i pro závodníky, je vždy dobré těsné a tvrdé závodění. Takže si myslím, že když je rozdáno tolik penalizací, lehce to změní způsob, jak k tomu budou piloti přistupovat. Nikdo tam nechce sedět a být opatrný, protože to nikoho nebude bavit,“ řekl Russell.

Podle Russella relativně drobný kontakt upoutal takovou pozornost komisařů proto, že Sainze stál tolik pozic.

„Myslím, že je to trochu kruté. Byl to jeden z těch incidentů v prvním kole, kde se toho děje spoustu. Lehce jsem probrzdil, nebylo to nic zlomyslného.

„Nesnažil jsem se ho sevřít nebo tak. Kdyby to byla jakákoliv jiná zatáčka, normálně by pokračoval, možná i přede mnou. Říkají nám, že následky akce se nikdy nezohledňují. Měl jsem ale pocit, že v tomto případě tomu tak bylo. Rozhodnutí ale respektuji. Nakonec, oni vytváří pravidla, takže se toho musíme držet.“

Russell si myslí, že komisaři v posledních dvou podnicích posuzovali tresty přísněji. „Teprve v posledních dvou závodech se s tresty opravdu roztrhl pytel. Nikdo z nás nechce vidět rozdávat tresty týden co týden. Musíme porozumět jejich pohledu na věc. Vždy je hranice mezi tím, zda to je či není penalizace. A možná je to jen náhoda, že v posledních dvou závodech jich bylo více než normálně.“