Kvůli absenci Hamiltona víkend jednodušší nebude, myslí si Verstappen

„Není tady Lewis, ale Valtteri a George řídí nejrychlejší auto v poli,“ řekl Verstappen.

„Bude to stále velmi těžké a nebude to snadné, zvláště s layoutem okruhu, který máme. Časy na kolo si budou velmi blízko. Musíme také počítat s auty, která za námi byla minulý týden. Neočekávám, že to bude snadné.“

Nejhorší víkend z hlediska výkonu zažil Red Bull v Monze, kde Verstappen skončil pátý se ztrátou 9 desetin. Monza je rychlý okruh s rovinkami. V GP Sachíru budou tři dlouhé rovinky.

„Opravdu doufám, že to nebude jako Monza, ale musíme počkat a uvidíme. Trať je ve srovnání s Monzou trochu jiná. Existuje několik zatáček, kde se můžete postarat o menší rozdíl.“

„V Monze jezdíte s nízkým přítlakem. Tady bude trochu rozdíl, pokud jde o úrovně přítlaku, ale doufejme a modleme se, aby to bylo lepší.“

Verstappen stále bojuje s Bottasem o druhé místo v šampionátu. Ztrácí 12 bodů. „Potřebuji k tomu také trochu štěstí. Je škoda, že jsme čtyřikrát odstoupili, jinak bychom měli druhé místo celkem snadno. Ale je to takové, jaké to je.“