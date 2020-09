Kvjata v domácím závodě potěšila rychlost AlphaTauri

V Soči se Kvjatovi historicky moc nedařilo. Do letošního závodu tam bodoval jen jednou – v roce 2015 skončil pátý.

S Velkou cenou Ruska 2020 byl ale Kvjat spokojený. V sobotu se nedostal do třetí části kvalifikace, ale startoval z 11. místa s volnou volbou pneumatik pro svůj první stint. Kvjat se rozhodl odstartovat na tvrdé směsi. V boxech jsme ho viděli až po 30 kolech. V té době se pohyboval na třetím místě.

„Jsem opravdu šťastný, moje domácí grand prix nemohla být o moc lepší,“ řekl Kvjat. „Byl to těžký závod, vždy jsem musel tlačit, aby strategie fungovala, ale tohle je druh závodění, který mám rád.“

„Když jsem viděl Hamiltona za sebou a dokázal jsem ho na několik kol udržet, říkal jsem si, že závodní rychlost je úžasná.“

„Ráno před závodem jsem byl přesvědčen, že bychom mohli mít dobrý závod, protože v neděli jsem obvykle docela silný.“

Po zastávce v boxech klesl Kvjat na osmé místo a zbytek závodu strávil pokusem předjet Estebana Ocona, což se mu ale nakonec nepodařilo a dojel osmý.

„Je to škoda, že jsem nebyl schopen přimět Ocona k chybě, sedmé místo bylo ve hře. Byli jsme rychlejší, ale s těmito moderními vozy F1 je těžké předjet.“

„Pro tým jsme získali několik dobrých bodů. Rychlost je dobrá, takže se musíme po zbytek sezóny dál snažit a doufejme, že v šampionátu získáme pozici.“

Pierre Gasly startoval z devátého místa a získal dvě pozice z incidentů v prvním kole, ale kvůli brzké zastávce v 18. kole se propadl.

„Nebyl to pro nás snadný závod. Měl jsem dobrý start a jel jsem na sedmém místě. Pak jsme ztratili hodně času ve střední části závodu, když jsem bojoval s Alexem Albonem a Kimim Räikkönenem.“

Gasly pak na konci závodu musel pro nové pneumatiky. Využil k tomu virtuální safety car, který byl vyhlášen poté, co Grosjean poničil polystyrenové cedule za druhou zatáčkou. Ztracené pozice dokázal získat zpět a dojel za Kvjatem.

„Kdyby bylo období virtuálního safety caru o něco delší, určitě by to pomohlo se zastávkou, ale bylo to kratší, než se očekávalo, takže jsem za to trochu zaplatil.“

„Snažil jsem se vzpamatovat co nejlépe a dokázal jsem předjet několik vozů. Je to trochu zklamáním, protože z auta jsem měl skvělý pocit, měli jsme dobré tempo a myslím, že jsme dnes mohli udělat více.“