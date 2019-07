Kvjat zavzpomínal, jak mu Marko řekl, že je na mokru k ničemu

Daniil Kvjat se dostal do Red Bullu, poté byl vrácen zpět do Toro Rosso, vyhozen z Toro Rosso a letos se zase vrátil do Toro Rosso. Navíc je stále ve hře možnost, že nahradí Gaslyho, i když letos by to být nemělo.

U Red Bullu se ví, že Helmut Marko zachází s juniorskými jezdci velmi tvrdým způsobem. Čerstvě to poznal Dan Ticktum, který byl po pár nepovedených závodech v japonské super formuli vyhozen z programu Red Bullu.

„Helmut mi během kariéry připravil mnoho horských drah,“ řekl Kvjat na tiskové konferenci. „Možná více než Verstappenovi a Vettelovi. Je to v mém životě zvláštní člověk...nebo v našich životech.“

„Díky němu jsme tím, čím jsme dnes, a osobně jsme se zlepšili. Profesionální pokrok, který jsem díky němu dosáhl, je obrovský a cením si toho, co pro mě udělal. Jsem tady díky němu.“

Kvjat získal třetí místo na mokré trati, a tak zavzpomínal na jednu historku z doby, kdy se teprve na kariéru ve formuli 1 připravoval.

„Ve svém prvním mokrém testu ve formuli BMW jsem ztratil tři, čtyři sekundy. Marko mi zavolal v sedm ráno a řekl: ‚Aha, takže na mokru jsi k ničemu‛ a zavěsil.“

Max Verstappen si z Kvjata dělal legraci, že dokáže Marka velmi dobře napodobit.

„Spousta cvičení! Spousta poslouchání. Ano, bylo to tak a v mnoha dalších případech. Je na tebe vždy tvrdý, ale vždy nebo většinou má pravdu. A možná je to zpočátku těžké akceptovat, ale pak to analyzujete a zlepšíte se. Vždy vám dá příležitost, pokud si to zasloužíte. Jsem mu velmi vděčný.“

Foto: Getty Images / Alexander Hassenstein