Kvjat už počítá s koncem. Do F1 se chce ale znovu vrátit

Júki Cunoda byl zatím potvrzen pro testy mladých jezdců, které se uskuteční v Abú Dhabí přesně za týden. Očekává se však, že mladý Japonec bude příští rok jezdit vedle již potvrzeného Pierra Gaslyho u AlphaTauri.

Daniil Kvjat tak už podruhé z formule 1 odejde. Poprvé se tak stalo na konci sezóny 2017. Rus pak chyběl ve F1 i v roce 2018 a vloni se zase vrátil. Toro Rosso nemělo žádného jiného jezdce, kterého by do vozu posadilo.

„Je to tvrdý sport,“ řekl Kvjat. „Konkurence je tvrdá, roli hraje také politika. Je to normální a po mnoha letech to mohu akceptovat.“

„Je velmi dobré, že se mi teď, na konci roku, podařilo mít silný víkend. Lidem to zůstane v mysli a s některým týmem bych se mohl v roce 2022 vrátit.“

„Stále mám pocit, že mám formuli 1 co nabídnout. Vím, že pokud se naskytne příležitost, budu schopen bojovat o mistrovství světa, to je jisté. Jde tedy jen o načasování. Někdy bylo načasování v mé kariéře skvělé, jindy velmi špatné.“

Kvjat dojel v Sachíru na sedmém místě. „Byl to velmi silný závod, myslím, že to pro mě byl nejsilnější závod roku. V sobotu to pro mě byla nejsilnější kvalifikace roku a v neděli nejsilnější závod roku, takže jsem se svým řízením velmi spokojený.“

„Když vidíte Racing Point vyhrávat a Renault na stupních vítězů, tak jsem trochu zklamaný. Víme, že jsme byli rychlejší nebo jsme na podobné úrovni. Udělali jsme ale všechno správně. Byl to jeden z těch dnů, kdy to prostě nefungovalo, ale přesto jsme odvedli solidní práci, abychom přinesli domů slušné body.“