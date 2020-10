Kvjat si o svou budoucnost starosti nedělá

Kvjat letos získal 14 bodů, Gasly 64. Je to samozřejmě obrovský rozdíl, i když z části daný dílčími Gaslyho výsledky – především 25 body za vítězství v Monze.

Na Kvjatovo místo se tlačí Juki Cunoda, ale možná také Alex Albon, pokud by přišel o sedačku u Red Bullu.

„Upřímně řečeno, vůbec nemám obavy,“ odpověděl Kvjat pro Motorsport.com na otázku ohledně své budoucnosti.

„Je to jedno. Pokud budu příští rok ve F1, je to dobré. Pokud nebudu, tak nebudu.“

Kvjat už musel odejít z Red Bullu i Toro Rosso, aby se pak zase vrátil. Momentálně nepřemýšlí o tom, co bude dělat, pokud ztratí sedačku u AlphaTauri.

„V tuto chvíli na to úplně nemyslím. Teď to není moje priorita. Mohu si dovolit rok volna, nebo co chci. Uvidíme. Stále přesně nevím, co to bude.“

„V posledních několika závodech udělám maximum a uvidíme, co přinese budoucnost. Samozřejmě jsem si vědom, že se může stát cokoliv.“

Kvjatova slova by se dala vyložit tak, že už počítá s tím, že si vezme rok volna od závodění. To však popřel.

„Nic takového jsem neřekl. Neřekl jsem, že to udělám, nebo neudělám. Řekl jsem, že všechno je stále otevřené. V těchto šílených podmínkách víte, že se může stát cokoliv.“

„Musíte bojovat až do konce, využít své šance. Ve zbývajících pěti závodech udělám maximum. A pak, ať se stane cokoliv, tak se budu rozhodovat podle toho, jaké to bude na konci roku. Jen říkám, že si mohu dovolit jakékoliv rozhodnutí. To je to, co říkám. A nebojím se přijmout jakékoliv rozhodnutí.“