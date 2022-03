Kvjat přijde o Le Mans, podle jeho šéfa se FIA chová diskriminačně

Někdejší jezdec týmů Toro Rosso či Red Bull podepsal pro sezonu 2022 smlouvu u ruské stáje G-Drive Racing pro závodění ve WEC ve třídě LMP 2. A už tady začínají komplikace. Tradiční tým scény vytrvalostních závodů spadá pod ruského energetického obra Gazprom, jehož je G-Drive dceřinou společností. Gazprom jako ruská státní společnost aktuálně pociťuje dopady protiruských sankcí.

V čele stáje stojí Alexander Krylov, který rovněž zastává pozici šéfa regionálních prodejů v Gazpromu. Manažerem týmu je podnikatel a závodník Roman Rusinov, známá postava paddocku WEC i European Le Mans Series, který se na svém instagramovém profilu vymezil proti chování FIA vůči ruským jezdcům a týmům.

Ti dostali k podpisu dokument „Závazek k neutralitě a míru“. Jeho podpisem mohou ruští piloti potvrdit, že akceptují možnost závodit pod neutrální vlajkou FIA a vzdávají se možnosti vyjádřit jakoukoliv podporu Rusku ve vztahu k aktuální krizi na Ukrajině. Rusinov takový dokument považuje za diskriminaci.

„Dnes jsem já, pilot ruského týmu G-Drive Racing, odmítl akceptovat diskriminační podmínky FIA. Snem každého sportovce je slyšet na stupních vítězů hymnu své země. Za více než 10 let na mezinárodní scéně se toho náš tým dočkal mnohokrát. Vztyčili nám ruskou vlajku, slyšeli jsme a zpívali ruskou hymnu. Pro své fanoušky, pro své kolegy v týmu a pro svoji sportovní čest tento dokument nepodepíšu. Raději nebudu závodit vůbec,“ napsal mimo jiné Rusinov na Instagram.

Podle webu racingnews365.com měl být dokument podepsán do 4. března k osmé večerní středoevropského času, což nesplnil ani Rusinov, ani Daniil Kvjat. Ten se měl ve WEC střídat v posádce prototypu Oreca 07 Gibson #26 s Reném Binderem a Jamesem Allanem, ve startovní listině už ovšem nyní nefiguruje. Zdali se vůz #26 objeví v prvním závodě sezony 18. března v Sebringu, to je nyní otázkou. Je velmi pravděpodobné, že nikoliv, i přesto, že by G-Drive Racing měl mít po lednovém startu v Daytoně závodní techniku v USA.

Sám Rusinov měl závodit po boku Sophie Flörsch v European Le Mans Series s Orecou #53, s jejíž účastí bychom nyní neměli počítat. Ve startovní listině nejspíš zůstane jen Oreca #25, kterou může G-Drive Racing přesunout pod označení partnerské stáje Algarve Pro Racing. Všechny tři vozy chtěl Rusinov nasadit do Le Mans, což se nyní jeví jako utopie.