Kvjat podruhé v řadě přišel o body kvůli penalizaci

Kvjat dostal penalizaci 5 sekund za kolizi se Sergiem Pérezem v závěru závodu. Mexičan si na počínání Kvjata stěžoval. „Přiblížil se ke mně pod žlutou vlajkou a poté mě vytlačil,“ řekl Pérez. „To je v pořádku? Rozbil mi auto,“ řekl v týmovém rádiu.

Žlutá vlajka vlála ve 12. zatáčce kvůli odstavenému vozu Kevina Magnussena. K souboji ale došlo o tři zatáčky dál. Pérez si po kontaktu poškodil přední křídlo.

Je to podruhé, co Kvjat nezvládl závěr závodu. V Mexiku narazil v posledních metrech do Nica Hülkenberga. Tam dostal dokonce 10 sekund a přišel o deváté místo.

Foto: Getty Images / Clive Mason