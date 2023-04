Kvjat parťákem Grosjeana! Bývalý Rus podepsal u Lamborghini

Ještě před rokem kvůli ruské invazi na Ukrajinu přišel o možnost reprezentovat svoji rodnou zemi ve vytrvalostním mistrovství světa FIA WEC, kde měl závodit v LMP 2 pro stáj G-Drive Racing svého krajana Romana Rusinova. Letos je ale Danii Kvjat zpět, ve WEC závodí pro italskou Premu s italskou vlaječkou u jména na kombinéze a také podepsal smlouvu se slavnou italskou značkou. Bývalý pilot Red Bullu bude od sezony 2024 závodit pro Lamborghini s jeho novým prototypem LMDh.

Pro bezproblémové pokračování své kariéry nově závodí pod italskou licencí, proto ho lze s lehkou nadsázkou označit za „bývalého Rusa“. Daniil Kvjat podepsal smlouvu s Lamborghini, které už pro příští sezonu představí nový prototyp LMDh pro světový šampionát WEC i zámořský seriál IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Lamborghini pracuje na vývoji nového vozu ve spolupráci s francouzským Ligierem, který pro italskou značku dodá šasi. Testování prototypu má odstartovat letos v létě a první testovací kilometry by měl najíždět i Kvjat. V Rusku narozený bývalý pilot formule 1 je čtvrtým pilotem, kterého Lamborghini představilo pro svůj nový program. Italská automobilka sází rovněž na své mnohaleté opory z GT scény Andreu Caldarelliho a Mirka Bortolottiho a v sestavě figuruje ještě další expilot F1 Romain Grosjean. Toho sice naplno zaměstnává jeho angažmá v IndyCar, nicméně už letos si připisuje také starty ve vytrvalostních závodech seriálu IMSA s Lamborghini Huracan GT3 EVO2.

Kvjatův příchod k Lamborghini navazuje na jeho podpis smlouvy s Premou pro aktuální sezonu WEC. Italská stáj je většinově vlastněna firmou DC Racing Solutions, která je dceřinou společností týmu Iron Lynx. Právě ten se bude v roli technického partnera starat o tovární program prototypů Lamborghini LMDh.

„Jsme nadšení z toho, že můžeme v Lamborghini přivítat Daniila. Věříme, že už letos se stane důležitou součástí našeho chystaného programu s vozy LMDh,“ rozpovídal se šéf Lamborghini Squadra Corse Giorgio Sanna.

„Daniil bude blízce spolupracovat s našimi inženýry a mechaniky na vývoji prototypu, který bude debutovat příští rok. Zužitkujeme množství jeho zkušeností z dalších kategorií motorsportu. Nemám pochyb o tom, že sehraje zásadní roli při našem vstupu do LMDh příští rok.“

Osmadvacetiletý Kvjat okomentoval podpis smlouvy s Lamborghini jako „velkou čest“ a dále dodal: „Lamborghini je velmi dobře známá italská značka s bohatou historií v automobilovém světě. Jelikož jsem sám v Itálii vyrůstal, tak jsem velmi hrdý na to, že tuto značku budu reprezentovat.“

Pod kapotou Lamborghini LMDh bude nový dvakrát přeplňovaný osmiválec, který bude spolupracovat se standardizovaným hybridním systémem. Squadra Corse má v plánu nasadit jeden vůz do kompletní sezony WEC 2024 a druhý vůz do vytrvalostních závodů IMSA, v lednové čtyřiadvacetihodinovce v Daytoně by ovšem mělo Lamborghini v nejvyšší třídě ještě chybět. Konkrétní rozdělení jezdců do posádek pro WEC a IMSA ještě není známé.