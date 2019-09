Kvjat nechápe, proč byl Albon chválen za závod ve Spa

Alexander Albon přestoupil do Red Bullu, kde nahradil Pierra Gaslyho. Ve Spa jel svůj první závod za špičkový tým. Po startu ze 17. místa dojel na pátém místě za oběma ferrari a mercedesy. Christian Horner Albona chválil. Mimo jiné za několik pěkných předjížděcích manévrů. Jeho bývalý týmový kolega k tomu nevidí důvod.

Kvjat startoval z 19. místa a skončil na 7. místě, takže také získal 12 pozic.

„Nevím, proč tomu říkáte dobrý začátek,“ řekl Rus. „Strávil za mnou 36 kol v autě Red Bull Racing a to startoval přede mnou. Nevím, možná v budoucnu bude lepší.“

„Bojovali jsme v průběhu celého závodu ve Spa. Kdyby zůstal v Toro Rosso, pak by to pro něj byl úžasný závod, ale byl v Red Bull, takže...“

Kvjat ale připouští, že dojet „jen“ za ferrari a mercedesy bylo zřejmě maximum.

„Jen jsem komentoval to, co jsem viděl. Možná to bylo maximum. Pravděpodobně to bylo maximum, které auto toho dne dokázalo dosáhnout.“

„Ale skutečnost, že jsme po většinu závodu bojovali a držel jsem za sebou auto Red Bullu po velkou část závodu ve Spa, kde na autě hodně záleží, znamená, že to byl velmi příjemný závod, abych byl upřímný.“

Foto: Getty Images / Peter Fox