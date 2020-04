Kvjat: Loňské stupně vítězů na Hockenheimu byly zatím mým největším úspěchem

Třetí místo v deštěm poznamenaném závodě na Hockenheimu, do kterého Rus startoval ze 14. pozice, je druhým pódiovým výsledkem v historii týmu Toro Rosso, jak se až do minulé sezóny tým AlphaTauri jmenoval.

„Už jsem absolvoval tolik závodů, že si všechny úplně nepamatuji,“ řekl Kvjat v rozhovoru na Instagramu s šéfem oddělení motorsportu Pirelli Mariem Isolou.

„V motokárách jsem měl dobré závody, kde jsem měl problémy v kvalifikaci, nemohl jsem se zúčastnit a mezi asi sto lidmi jsem byl poslední, a přesto jsem dokázal závod vyhrát. V motokárách to funguje tak, že máte vyřazovací závody a pak je finále 1, finále 2 a já vyhrál druhé finále. To je například jedna z mých nejlepších vzpomínek na motokáry,“ vzpomíná Kvjat na své závodnické začátky.

„Pak v juniorských kategoriích, těžko říct. Mých pár závodů v GP3 bylo velmi silných, velmi dobře si je pamatuji. A například formule 3 na Zandvoortu, ten závod jsem vyhrál, bylo to velmi dobré,“ připomíná Kvjat titul z GP3 z roku 2013 a vítězství z nizozemského okruhu, na kterém po startu z pole position vyhrál a zajel i nejrychlejší kolo, ve stejném roce.

„Ale také formule Renault. V juniorských kategoriích jedete spoustu závodů a některé z nich mohou být dobré. Jednou jsem startoval dvacátý v Barceloně, což je trať, která není nakloněna předjíždění a bylo sucho, a já i tak dokázal dojet třetí. I ten závod si pamatuji velmi dobře,“ dodává.

„Ve formuli 1 vás všichni sledují pod mikroskopem, takže každý zná vaše závody. Ne všichni si ale vzpomínají na závody v juniorských kategoriích jako vy. Ve F1 je těžké to říct, jsou závody, kdy dojedete devátý nebo desátý, ale ten den to bylo zřejmě maximum. Možná moje stupně vítězů s Toro Rosso v loňském roce byly silným výsledkem. Možná to bych vyzdvihl jako svůj největší úspěch.“

Kvjat také prozradil, že si během čekání na začátek letošní sezóny formule 1, která se zatím stále odkládá kvůli pandemii koronaviru, oholil hlavu.

„Nemám rád dlouhé vlasy. Tak jsem si řekl, dobře, možná je tu řešení, jen vezmu strojek a oholím to. Přidám tomu trochu styl. Snažil jsem se ostříhat si vlasy na stranách a... je to dobré.“

Foto: Getty Images / Dan Mullan