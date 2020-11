Kvjat bude bojovat až do konce. Istanbul viděl jen na videu

„Podívejte se, nedělám si iluze, věci jsou obtížné,“ řekl Kvjat pro Autosport o situaci v AlphaTauri v roce 2021. „Ve skutečnosti je pravděpodobnost malá.“

„Je zřejmé, že Red Bull má svůj juniorský program, který musí fungovat. Vždy to tak bylo a nevidím žádný důvod, proč by se to pro mě mělo změnit. Ale dostávám tuto příležitost a před námi jsou ještě závody.“

Kvjat podal v Imole velmi dobrý výkon a chce v tom pokračovat i nadále.

„Je důležité tlačit až do poslední chvíle. Je to něco navíc, co si zapamatujete. A nikdy nevíte, co se může stát a to i uvnitř Red Bullu. To je jediná věc, na kterou se soustředím.“

„V Imole jsem o tom nepřemýšlel a podařilo se mi dosáhnout dobrého výsledku pro tým. Přemýšlím jen o tom, jak podat nejlepší výkon pro sebe a pro tým. Zejména proto, že stále máme celkem velké šance se v Poháru konstruktérů posunout o jednu pozici vpřed.“

Pro Kvjata může být dobrým příkladem Nico Hülkenberg, který byl bez sedačky, ale letos se už dvakrát (respektive třikrát) svezl ve voze Racing Pointu a je ve hře o sedačku v příštím roce.

„Je to dobrý příklad,“ řekl Kvjat. „Obzvláště v této době, v této éře pandemie, nikdy nevíte, co se může stát. Vždy je důležité být připraven. Chcete, aby si vás týmy pamatovaly v dobrém. Musíte neustále tlačit.“

Závodění v Istanbulu bude pro většinu jezdců novinka. V minulých letech se tam nejezdily ani juniorské série.

„Na istanbulském okruhu jsem nikdy v žádné kategorii nezávodil,“ řekl Kvjat, „A za současné situace jsem si to na simulátoru ani nemohl vyzkoušet, takže budu opravdu začínat od nuly. Samozřejmě vím, kam vedou zatáčky, sledoval jsem staré závody. Vím, že se jede proti směru hodinových ručiček, jako poslední závod v Imole, a že to hodně stoupá a klesá, a pak je tady slavná zatáčka osm, která nemá konce.“

„Očekávám, že s přítlakem moderních vozů F1 by to mělo být opravdu rychlé a vyžadovat spoustu odhodlání. Pak jsou tam některé zatáčky podobné slavným zatáčkám ve Spa a Interlagosu, takže očekávám, že to bude zajímavý víkend.“