Kvalifikační „havárie“ Ferrari. Nebyli jsme ve správný čas na správném místě, říká Vasseur

Po vítězství v Monaku mohlo Ferrari v Kanadě zaznamenat další úspěch a potenciálně se dostat i do vedení šampionátu – Pérez totiž skončil už v první části kvalifikace, takže to bude mít na (větší) body daleko.

Jenomže jezdci Ferrari skončili o chvíli později. Ani jeden z rudých vozů se nedostal do třetí části kvalifikace.

Jezdci Ferrari jezdili na konci Q2 na použitých pneumatikách. V boxech sice měli novou sadu, ale tu mohli použít podle pravidel až v Q3.

U Ferrari nasadili novou směs na začátku Q2, kdy si mysleli, že přijde déšť. Ostatní to udělali naopak a těžili pak ze zlepšující se tratě.

„Nebyl to výsledek, který jsme očekávali,“ řekl Frédéric Vasseur pro Sky. „Hodně jsme se trápili s pneumatikami. Určitě jsme nebyli jediní, ale to není žádná útěcha. Například Russell vyjel pole position na ojetých pneumatikách a nakonec jsme to nedokázali dát dohromady. Soustřeďme se na zítřek, včera bylo závodní tempo dobré, a to jak na suchých, tak na mokrých pneumatikách.“

„Vždy jde o kombinaci směsi, asfaltu, teploty trati a nastavení vozu. Dnes jsme však nebyli ve správný čas na správném místě kvůli tlaku v pneumatikách a nastavení, to musíme pro příští kvalifikaci lépe pochopit. Zítřejší závod bude jiný příběh, protože tam jde o dlouhou trať.“

„Včera na mokru jsme měli dobré tempo po celé kolo a je to určitě jiný příběh, hodně to souvisí s tlakem v pneumatikách a podobnými věcmi. Nicméně v závodní simulaci jsme včera byli dobří jak na suchých, tak na mokrých pneumatikách, takže si myslím, že to bude zítra jiný příběh. V letmém kole jsme se snažili zahřát pneumatiky. V tomto ohledu musíme do dalších závodů odvést lepší práci.“