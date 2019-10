Kvalifikační závody? Zatím je podle Szafnauera okolo nich mnoho otázek

Otmar Szafnauer uvedl, že existuje řada detailů a pochybností okolo kvalifikačních závodů. Zejména menší týmy mají obavy.

„Musíme odpovědět na spoustu otázek,“ řekl šéf Racing Pointu pro RaceFans. „Co se stane v parc fermé a co se stane, když budete v kvalifikačním závodě bourat? Musíme přivést více náhradních dílů, ale kdo to zaplatí? Najeté kilometry motoru a využití pneumatik mohou být trochu jiné.“

Největší spotřebu pneumatik mají jezdci v kvalifikaci. Velké týmy nasadí i pět sad. V kvalifikačním závodě by stačila jedna. Opotřebení motorů ale může být jiné. Délka závodu (počet ujetých kol) má sice odpovídat kvalifikaci, ale to platí zejména pro velké týmy. Ty menší se do Q3 nemusí dostat, takže v kvalifikaci potenciálně odjedou méně.

„Ne každý dostane do Q3, takže je to jiné,“ pokračuje Szafnauer. „Riziko nehody je v kvalifikaci mnohem menší než v závodě. Máte tam start – a návrh je takový, že by se mělo startovat v opačném pořadí šampionátu.“

Pokud jezdec dostane penalizaci, startuje z konce pole a musí se dostávat nahoru, což obvykle přinese zajímavý závod. Podle šéfa Racing Pointu bude ale v kvalifikačních závodech situace jiná.

„Myslím, že když to uděláte, tak ten chlap před vámi bude jen nepatrně pomalejší než vy. Dáte nejrychlejšího chlapa dozadu, ale kluci kolem něj už nejsou pomalí, jako se někdy stává.“

„Pokud dnes dostanete penalizaci, nebo pokud se kvalifikujete na zadní pozice, tak potom je zábavné sledovat jezdce, jak se dostává polem. Takhle to nebude.“

Szafnauer upozorňuje, že na posledním místě sice bude lídr šampionátu, ale před ním bude jeho týmový kolega nebo jezdec v podobně silném autě „Takže nevím, jak to dopadne po 25 kolech. Bude to jiné.“

