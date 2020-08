Kvalifikační režimy zakáže FIA od Monzy. Budou výjimky

Současné pohonné jednotky jsou velmi složité. Pokud tým jezdí v průběhu víkendu s mnoha režimy motoru a různými výkony, je pro FIA obtížné kontrolovat, zda dodržuje všechna pravidla.

Od Velké ceny Itálie tak bude možné využívat jen jeden režim. I když situace je trochu složitější.

Původně měly být kvalifikační režimy zakázány od Belgie, ale výrobci dostali více času, aby mohli na testovacích stolicích připravit nové mapy motorů.

Teoreticky by měl existovat jeden režim motoru od vyjetí do kvalifikace až po zastavení v boxové uličce po závodě. Tak jednoduché to ale není a ani nemůže být.

Podle Auto Motor und Sport budou existovat výjimky pro kolo, ve kterém jezdec míří na startovní rošt, kolo po skončení závodu, kola za safety carem nebo virtuálním safety carem, kolo před a po kvalifikačním kole a obecně pro jakékoliv kolo, které je o 20 % delší než nejrychlejší kvalifikační kolo v dané relaci.

Počet komponent pohonné jednotky je striktně omezen, a tak bude možné využít také speciální režim z důvodu spolehlivosti. Tým ale bude muset okamžitě informovat FIA a nebude možné se z tohoto režimu vrátit zpět.

Dočasně také bude možné provozovat odlišné režimy u různých motorů daného týmu. Jezdci už nasadili nové motory a komponenty, ale často se stává, že různí jezdci jsou v různé fázi životního cyklu motoru, případně se budou vracet ke starší specifikaci apod. Jednotný režim motoru bude muset platit až od třetího nasazeného motoru.

A nakonec ještě jedna výjimka. Týmy budou moci provozovat různé mapy motoru pro různé závody. V Monze tak bude moci být jiný než v Mugellu apod.