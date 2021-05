Kvalifikační pokus třetího Verstappena ovlivnil provoz na trati, opřel se do Norrise a Vettela

Ani jeden ze dvou pokusů v závěrečné části kvalifikace Verstappenovi nevyšel. Prvním zajetým časem by se sice dostal na pole position, ale kvůli porušení limitů tratě ve čtvrté zatáčce o svůj čas přišel.

„Celou kvalifikaci bylo řízení vozu velmi náročné. Potýkal jsem se s přilnavostí. To první kolo v Q3 bylo slušné, ale ve čtvrté zatáčce jsem udělal chybu a vyjel jsem lehce mimo trať,“ popsal Verstappen.

Zatímco jezdci Mercedesu pro druhý pokus nasadili střední sadu pneumatik, Verstappen zůstal věrný měkké sadě. Ve druhé polovině měřeného kola jeho pokus ale ovlivnili pomaleji jedoucí Lando Norris a Sebastian Vettel.

„Věřil jsem, že bych mohl zajet další dobré kolo, ale v posledním sektoru bylo v posledních dvou zatáčkách přímo přede mnou auto, a to vás rozhodí. Obzvlášť s nízkou přilnavostí, jakou jsme měli, a silným větrem. Stálo mě to spoustu času, ale tak to je.“

Na roštu proto Verstappenovi bude patřit třetí pozice za dvojicí Mercedesu, když na nejrychlejšího Valtteriho Bottase ztratil 398 tisícin sekundy.

„Samozřejmě to není ideální, v zítřejším závodě se s nimi ale pokusíme bojovat a uvidíme, co dokážeme. Doufejme, že se všechno trochu stabilizuje, protože zatím nebylo příliš zábavné tady jezdit.“

Pérez doplnil druhou řadu

Rychlost Red Bullu potvrdil čtvrtým místem Sergio Pérez. Mexičan zaostal za svým týmovým kolegou o 144 tisícin sekundy.