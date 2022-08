Kvalifikaci ve Spa ovládl lídr šampionátu Drugovich

Formule 2 se po letní přestávce vrací zpět na závodní okruhy a stejně jako formule 1 má před sebou trojici tradičních tratí Spa, Zandvoort a Monzu. Letní přestávka zároveň přinesla i několik změn v jezdeckém složení.

V první řadě stáj Charouz Racing rozvázala spolupráci s Bölükbasim. V kokpitu ho pro zbytek sezóny nahradí Tatiana Calderon, která ve formuli 2 závodila již v roce 2019.

Van Amersfoort Racing se rozhodl, že si v kokpitu ponechá Davida Beckmanna a ukončil tak spolupráci s Jake Hughesem, který se chce věnovat svým aktivitám ve formuli E. Beckmann za tým závodil již v Silverstone, kde zastakoval za Cordeela odpykávajícího si zákaz startu. Ve Francii a Maďarsku pak nahradil Hughese, který měl pozitivní test na covid.

Do vozu Campos se vrací Ralph Boschung, jehož letos trápí bolesti krku. Ke změně dochází i v druhém voze španělského týmu, Olli Caldwell totiž v Maďarsku dosáhl již 12 trestných bodů, takže musí závod ve Spa vynechat. Nahradí ho Lirim Zendeli.

Páteční kvalifikace ve Spa začala na promáčené trati, přesto všichni piloti zvolili pneumatiky do sucha. To vedlo k tomu, že se v první zatáčce dostal do hodin Doohan, bezpečně se však vyhl štěrkové zóně a v kvalifikaci tak mohl pokračovat.

V sedmé minutě se ve stejné zatáčce do hodin dostal i Vips, ten však takové štěstí neměl a z kvalifkace musel odstoupit. Byla vyvěšena červená vlajka. Na čele kvalifikace byl v té době Verschoor následovaný Pourchairem, Vestim a Haugerem.

Když se piloti mohli opět vydat na trať, stanovil nejlepší čas Daruvala s hodnotou 2:00:903, ten však byl rychle překonán Cordeelem, a toho následně na čele vystřídal Armstrong s hodnotou 2:00,353.

Hranici 1:59 se jako první podařilo překonat vedoucímu pilotovy průběžného pořadí Drugovichovi.

Pak všichni piloti zajeli do boxů a deset minut před koncem se vydali do rozhodující fáze kvalifikace. Do čela se dostal Boschung s časem 1:59,126, toho následně vystřídal Doohan.

Pak ale zajel své nejrychlejší kolo Drugovich. A ten dokázal Doohana překonat o celých sedm desetin sekundy s časem 1:58:232.

Pak už zavlála šachovnicová vlajka, a ač piloti ještě zlepšovali svá osobní maxima, Drugoviche už nikdo překonat nedokázal. Na druhém místě se podařilo kvalifikovat Enzu Fittipaldimu, který si tak připsal svůj nejlepší kvalifikační výsledek. Jako třetí skončil Doohan.

Návrat se velmi povedl Boschungovi. Jelikož se kvalifikoval jako desátý, čeká ho v zítřejším sprintu start z pole position.

