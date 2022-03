Kvalifikaci F2 v Džiddě ovlivnily červené vlajky, vyhrál Drugovich

Formule 2 se stejně jako formule 1 přesunula z Bahrajnu rovnou ke svému druhému závodnímu víkendu do Džiddy v Saudské Arábii. A jelikož to nejsou ani čtyři měsíce, co tu formule 2 závodila naposledy, 14 pilotů jí má ještě stále v živé paměti. I když takový Fittipaldi nebo Pourchaire na ní kvůli své nehodě v hlavním závodě asi příliš rádi nevzpomínají.

A právě Pourchaire velmi nešťastně začal na okruhu v Džiddě i letos, jelikož ošklivě narazil do zdi již ve volnému tréninku. To samé se povedlo i Bölükbasimu z Charouz Racing.

Mechanici ART zvládli dát Pourchaiseho vůz do kvalifikace opět dohromady, Bölükbasi ovšem musel jet do nemocnice k preventivní kontrole, takže se kvalifikace zúčastnit nemohl.

V první části kvalifikace si nejlépe vedl Jake Hughes, když se mu jako prvnímu podařila prolomit hranice 1 minuty a 42 sekund.

Než ho měl jakýkoliv pilot šanci překonat, byla vyvěšena první červená vlajka této kvalifikace. Pourchairemu se totiž opět nedařilo a skončil v plamenech.

Když byla kvalifikace obnovena, příliš času na vylepšení svých kol piloti nedostali, teď totiž boural Sargeant a byla vyvěšena další červená vlajka.

Po obnovení kvalifikace se na provizorní pole position s časem 1:41,050 podařilo dostat Marcusovi Armstrongovi. Boschung byl při svém pokusu zdržen provozem na trati, přesto se mu podařilo stanovit čas jen o 0,007 horší, než byl ten Armstrongův.

Ovšem pak se otřel o svodidla Vesti a kvůli poplachu, který se spustil z jeho kontrolky se opět vyvěsila červená vlajka. K svým posledním pokusům se piloti konečně dostali pět minut před koncem.

V úplně posledním kole se nejrychlejší čas dne podařilo zajet Drugovichovi, který už předtím vyhrál volný trénink. Zajistil si tak pole positron pro hlavní závod. Velký úspěch se opět povedl Verschoorovi, ten po vítězství ve sprintu v Bahrajnu bude v Džiddě startovat z první řady rovnou do hlavního závodu. Třetí místo na startu si zajistil Doohan. Armstrongovi, který se už posledních pokusů nezúčastnil, připadla čtvrtá pozice.

V kvalifikaci úplně propadli piloti stáje Prema. Hauger bude startovat jedenáctý a Daruvala dokonce až jako patnáctý.

Do zítřejšího sprintu z pole position odstartuje Jake Hughes z Van Amersfoort Racing, vedle něho se postaví Jüri Vips z Hitech GP.

Výsledky