Kvalifikace bude podle Hamiltona super těsná

Lewis Hamilton (3./1.)

V neděli může Hamilton získat rekordní osmý titul mistra světa. Potřebuje k tomu získat o bod více než Verstappen. Vstup do posledního závodního víkendu zatím Mercedesu vychází.

„Bylo to OK, celkem fajn den. Trať se mi líbí, stejně tak změny, které na ní provedli. Okruh je teď o poznání plynulejší, jízda zábavnější. Máme za sebou tréninky a o rychlosti ještě není úplně jasno. Jsem si jistý, že zítra to bude opravdu super těsné – stejně jako v předcházejících víkendech.

Auto se nechová špatně. Začátek byl dobrý, pak se to v průběhu prvního tréninku trochu zhoršilo. Udělali jsme pár změn a ve druhém tréninku už to bylo zase dobré. Nyní musíme projít všechna data a zjistit, kde se můžeme zlepšit.

Zkoušel jsem si, jak se dá na upravené trati předjíždět. Snažil jsem se jet v závěsu za Pérezem a nebylo to úplně snadné. Na druhou stranu si ale myslím, že to bude lepší než v předešlých letech. Pokud jsou si vozy velmi podobné, bude to o něčem jiném,“ prohlásil Hamilton.

Valtteri Bottas (2./3.)

