Kvalifikace bude noční můra, předvídá Hamilton

Lewis Hamilton (2./1.)

Skoro se zdá, že se Mercedes v Itálii snaží své soupeře zesměšnit. Nejrychlejší pilot ze „zbytku světa“ ve druhém tréninku ztratil na Bottase 635 tisícin, na Hamiltona dokonce téměř devět desetin. Hamilton se nicméně kvalifikace obává, a to i přes zavedení maximálního času, který piloti mají pro objetí jednoho kola.

„I v minulosti to bylo těžké. Loni jsme se kvůli tomu ani nedostali do posledního měřeného kola. Bude to rozhodně zajímavé.

Slyšel jsem, že se zavede maximální čas pro vozy v out-lapu. Třeba to pomůže. Ale stejně si myslím, že to bude noční můra, a to hlavně v poslední zatáčce. Všichni se budou snažit získat odstup. Budeme mít plné ruce práce.

Zdá se, že mezi prvním a druhým tréninkem se nám podařilo vůz vylepšit. V prvních jízdách to nebylo úplně ideální. Kvůli nízkému přítlaku to tu hodně klouže. Ale odpoledne jsme se posunuli kupředu. Myslím, že to bude ještě těsné,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (1./2.)

Finský pilot přiznal, že ho náskok Mercedesu poměrně překvapil. S pátečními tréninky byl proto spokojen.

„Celý den jsem se cítil v pohodě. Jsem si jistý, že se můžeme ještě zlepšit. Řekl bych, že největší potíže, se kterými jsem se setkal, byl nedostatek stability v některých zatáčkách na zadní nápravě.

Myslím, že časový náskok na jedno kolo ve srovnání s ostatními je až překvapující. Ale uvidíme zítra. Myslím, že můj nejlepší čas ve druhém tréninku nebyl nic moc. Řekl bych, že toho můžu předvést o dost víc. Ale to i všechny ostatní týmy.

Okruh je rychlý a krátký, není tu moc zatáček, kde byste mohli nabrat náskok. Bude to zajímavá bitva, ale cítím se velmi dobře, těším se na to,“ řekl spokojený Bottas.