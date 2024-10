Kvalifikace bez údajů o pneumatikách. Spadl nám systém, říká Pirelli

V kvalifikaci jsme v live timingu a v televizní grafice neměli správné údaje o použitých pneumatikách. Jezdci McLarenu a Ferrari například vyjeli na střední směsi, ale v grafice bylo uvedeno, že jedou na měkkých. V live timingu to bylo v pořádku, ale zase se tam objevilo, že někteří jezdci vyjeli na prototypech pro rok 2025, které se testovaly v pátek.

Především ale chyběly správné informace, zda jezdec nasadil novou nebo již použitou směs.

„Došlo k havárii systému. Systém v podstatě nefungoval,“ řekl Mario Isola pro Motorsport.com. „Nedostávali jsme data z tabletu, (slouží k záznamu pneumatik, na kterých každý jezdec vyjíždí z garáže), takže jsme neměli data na našem serveru a nebylo možné je sdělit F1.“

„Zjišťujeme důvod, proč jsme tento problém měli, protože se to nestalo za mnoho let. Je to zvláštní.“

„Náš systém samozřejmě spolupracuje s Wi-Fi a dalšími systémy poskytovanými jinými společnostmi. Musíme pochopit, kde se problém vzal, aby se to nestalo v nedělní GP Mexika a při dalších příležitostech.“

„Upřímně řečeno, bylo to zvláštní, protože se to nikdy předtím nestalo. Budeme to vyšetřovat.“

Pirelli už vloni přivezlo o stupeň měkčí pneumatiky než v dřívějších letech. Přesto také letos počítá s jednou zastávkou v boxech.