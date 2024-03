Kutálející se matice stála Sauber 5000 euro a možné body

Sauber je jedním ze tří týmů, které letos nebodovaly. Jedním z důvodů jsou opakující se problémy při zastávkách v boxech.

V Melbourne problémy možná stály Bottase body, protože byl před jezdci Haasu. V boxech ale strávil 31 sekund.

Problémy Kick Sauberu v boxech Bottas (Austrálie): 31,2 s

Čou (Austrálie): 20,2 s (převodovka)

Čou (Džidda): 28,7 s

Bottas (Bahrajn): 52,4 s

Při Bottasově zastávce navíc týmu vyskočila matice a skutálela se do rychlé stopy v boxové uličce, což samozřejmě mohlo být nebezpečné pro projíždějící vozy. Celá věc se tak dostala na stůl sportovních komisařů, kteří za to týmu udělili pokutu 5 000 euro.

Po Džiddě přitom tým udělal několik změn, aby své problémy vyřešil. Podle závodního ředitele Sauberu tyto změny nebyly příčinou „toulající se“ matice.

„Nemělo by se to stát, ale neudělali jsme žádnou úpravu, která by to způsobovala,“ řekl Xevi Pujolar pro Motorsport.com.

„Od prvního závodu máme problémy se zastávkou v boxech, s křížovým závitem. Je to něco, co jsme nezjistili při trénincích a dokonce ani během zimy jsme problém nenašli.“

„Tento týden jsme provedli nějaké omezení, několik drobných úprav. Není to dostatečně robustní a měli jsme při zastávce v boxech jeden problém. Dokud budeme mít tento problém, bude to pro nás velmi obtížné. Není to problém posádky, ta dělá všechno správně. Máme problém s hardwarem a musíme se ujistit, že máme čas najít řešení a díly a pokusíme se to pro Suzuku opravit.“

Pujolar však připustil, že „konečné řešení bude trvat trochu déle“.

Delší zastávku měl také Čou, ale ten souvisel s převodovkou.