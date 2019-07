Kuriózní problémy: Albon nesměl s nebezpečným autem do boxů, Red Bull měnil zadní křídla

U Red Bullu museli před startem závodu měnit bočnice zadního křídla. Vozy byly v režimu parc fermé, takže tým musel požádat FIA o souhlas. Vzhledem k tomu, že vyměnil díly za díly stejné specifikace, nebyl to problém.

„Jeden z mechaniků, který prováděl kontrolu, našel prasklinu na zadním Maxově křídle, takže jsme požádali o souhlas s výměnou,“ řekl Horner pro Autosport.

„Pak proběhla kontrola na Pierrově voze a našli jsme prasklinu na stejném místě. Dostali jsme povolení k oběma výměnám a z bezpečnostních důvodů jsme to udělali.“

Kromě výměny bočnic zadního křídla použili mechanici také speciální lepící pásky, aby se ujistili, že se praskliny na stejném místě neobjeví znovu během závodu.

Albon nesměl do boxů

Kuriózní problém měli u Toro Rosso. Alexander Albon přezul ve 13. kole na střední směs a dojel až do cíle. Hrdinou byl však nedobrovolně. Nejednalo se o agresivní strategii.

Albon nebyl daleko od bodů. Dvě kola před koncem však z bodované desítky vypadl. „Alex bohužel v závěrečných fázích vypadl z bodovaných pozic, protože nedokázal absolvovat druhou zastávku pro pneumatiky, které potřeboval,“ vysvětlil technický ředitel Hondy F1 Tojoharu Tanabe.

Podle Tanebeho ukázala data problém s vysokým napětím. Honda proto informovala Toro Rosso, že zastávka není vhodná. Mechanici by se nemohli z bezpečnostních důvodů vozu dotýkat – rozhodně by to nezvládli za pár sekund na boxovém stání.

„Samozřejmě, že nyní budeme tuto situaci pečlivě analyzovat,“ řekl Tanebe.

Foto: Getty Images / Mark Thompson