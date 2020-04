Kultura Ferrari je často nepochopena, myslí si Vettel

„Silnou stránkou tohoto týmu je vášeň pro Ferrari,“ řekl Vettel pro Motorsport.com. „Myslím, že to je to hlavní, s čím lidé každý den přicházejí do práce. Je to legenda a mýtus této značky. A je to o tom, být součástí tohoto příběhu.“

„Uvnitř je tým velmi italský, má italská pravidla a tradice, což je skvělé, že jsou zachovány. Ale stejně tak je to velmi moderní.“

„Myslím, že někdy je to špatně pochopeno, protože se díváte na Itálii a říkáte, že jsou velmi tradiční se spoustou věcí a ‚la mamma‘ a tak dále.“

„Ale tito lidé myslí hodně dopředu. V týmu máme spoustu mladých skvělých talentů, skvělých lidí se skvělými nápady, kreativními nápady, a proto je určitě škoda, že z hlediska výsledků ještě nedošlo k průlomu.“

Vettel také uvedl, že jeho vášeň a touha po úspěchu s Ferrari je stále stejná.

„Mise je stále stejná, protože nejsme nahoře,“ řekl Vettel. „Mercedes nás v posledních letech porazil, takže mise stále pokračuje.“

„Byly tam některé skvělé okamžiky a byly chvíle, které nebyly tak skvělé, ale jak jsem řekl, mise stále pokračuje a cíl je stále stejný – dokončit misi a vyhrát s Ferrari.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene