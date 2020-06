Kubicu stále mrzí, že v roce 2008 nedokázal s BMW získat titul

Po svém vítězství ve Velké ceně Kanady se Kubica v sezóně 2008 posunul do čela průběžného pořadí. Po polovině sezóny pak na vedoucího jezdce ztrácel pouhé dva body.

BMW se však rozhodlo zaměřit svou pozornost na rok 2009, kdy měla začít platit zcela nová technická pravidla a byl zaveden systém pro rekuperaci kinetické energie (KERS). Jezdci se tak s vozem F1.08 začali propadat, zatímco o přední pozice bojoval McLaren s Ferrari.

Kubica ve druhé polovině sezóny získal jen tři pódiová umístění a v konečném pořadí skončil čtvrtý 23 bodů za šampionem Lewisem Hamiltonem.

BMW po sezóně 2009, kdy se ukázalo, že jeho vzduchem chlazený KERS není konkurenceschopný, z F1 odešlo. Kubica si už v roce 2008 myslel, že nebylo správné přestat v polovině sezóny s vývojem vozu a svůj názor nezměnil ani po 12 letech.

„Mám na to přesně stejný pohled jako před 12 lety, protože se mě to týkalo a byl jsem v situaci, kdy jsem bohužel cítil, že by to mohla být naše jediná šance bojovat (o titul mistra světa). Neměli jsme nejrychlejší auto, to je pravda. Nejrychlejší vůz normálně vyhrává titul, ale není tomu tak vždy,“ řekl Kubica pro GP Racing.

„Z nějakého důvodu, kdy ostatní dělali chyby a my odvedli lepší práci na začátku sezóny, jsme nakonec i bez nejrychlejšího auta stále vedli šampionát. Musíte využít vašich příležitostí, protože v životě nikdy nevíte, kdy dostanete druhou šanci. Po deseti letech jsem potkal některé mechaniky, kteří tam byli se mnou, a oni měli zcela stejný názor. A litují toho, protože jsme nakonec nedostali druhou šanci.“

Matematickou šanci na titul si Kubica držel ještě tři závody před koncem sezóny v Japonsku, kde mu ale druhé místo nestačilo. A to i přesto, že Lewisi Hamiltonovi a Felipemu Massovi, kteří nakonec zůstali v boji o titul až do posledního závodu, podnik ve Fudži nevyšel.

„Týmy Ferrari a McLaren byly na některých okruzích silnější, měly ale technické problémy a chybovaly. Tak jsem přišel k vedení v šampionátu a i bez nejrychlejšího auta jsem zůstal tak dlouho v boji. Vzpomínám si, že ve Fudži jsem se kvalifikoval šestý, (týmový kolega) Nick (Heidfeld) šestnáctý. Naše výkonnost byla nulová. V prvním kole jsem ale vedl a do cíle dojel druhý. Jsem si jistý, že kdybych jel s díly, které jsme tři měsíce před tím testovali, ten závod bych vyhrál.

„Stále toho lituji, ale také cítím, že jsem měl štěstí, že jsem byl v té pozici, protože existuje spousta talentovaných jezdců, kteří nikdy neměli takovou šanci,“ dodal polský pilot.

Pro sezónu 2010 Kubica přestoupil do Renaultu. Jeho kariéru ale přerušila vážná nehoda v rallye. Do F1 se vrátil v sezóně 2019 s Williamsem a v letošním roce působí jako rezervní pilot u Alfy Romeo.

