Kubicovi vadí kritika F1

Od počátku hybridní éry dominuje formuli 1 Mercedes, který i letos po vítězství v 7 z dosavadních 9 závodů směřuje za dalším ziskem titulu mezi jezdci i týmy.

Formule 1 je podle mnohých předvídatelná nebo dokonce nudná. Robert Kubica ale nesouhlasí a kritika F1 mu vadí.

„O čem vlastně je takhle kritika formule 1?“ zamyslel se Kubica v rozhovoru pro SpeedWeek.

„V královně motorsportu vždy existovaly fáze dominance. Když jezdci něco takového řeknou, vidí situaci pouze ze svého úhlu pohledu. Ve středu pole zažíváme úžasné bitvy s fascinujícími závodními strategiemi.“

„Nahoře to samozřejmě může být trochu monotónní. Je normální, že fanoušci by tam chtěli vidět více jezdců a mít lepší závody. Musíte však pochopit, jak tento sport funguje.“

Kubica věří, že představitelé sportu by měli zdůraznit zajímavější nebo fascinující aspekty F1.

„Pokud bychom měli mezi týmy menší rozestupy, závody by byly automaticky zajímavější. Ale nejde jen o počet předjížděcích manévrů. Pokud jich máme příliš mnoho, tak se to stane nahodilé a už to není zajímavé. Máme závody, kde strategie vytváří napětí. Musíte to umět vysvětlit publiku.“

„Pokud mají být fanoušci fascinováni, musí porozumět i těmto drobnostem. Je na nás všech, aby tomu fanoušci porozuměli.“