Kubicova premiéra v DTM? Nejdříve v červenci

Sezóna DTM 2020 měla původně odstartovat předsezónními testy v Monze a první závody se měly konat o víkendu 24.-26. dubna v belgickém Zolderu. Po Zolderu by se bývalo postupně závodilo na Lausitzringu, na novém ruském okruhu Igora Drive u Petrohradu a na švédském Anderstorpu. Ze Švédska se měly týmy DTM opět vrátit do Monzy, kde by se závodilo v červnu.

Promotér DTM, kterým je organizace ITR, musel kvůli epidemii koronaviru závodní kalendář roku 2020 výrazně upravit. Nově sezóna odstartuje až o víkendu 10.-12. července v „německém Monaku“, tedy na městském okruhu Norisring v Norimberku. Závody v Monze byly odsunuty až na 13.-15. listopadu, díky čemuž bude severoitalský okruh hostit finále sezóny 2020 místo Hockenheimu.

Na Hockenheimu se bude závodit o týden dříve, tedy 6.-8. listopadu. Před posledními dvěma víkendy se v relativně krátkých časových odstupech bude závodit o víkendu 31. července až 2. srpna buď v Rusku, nebo ve Švédsku. Poté bude následovat belgický Zolder (7.-9.8.), britské Brands Hatch (22.-23.8.), nizozemský Assen (4.-6.9.), německý Nürburgring (11.-13.9.), ruský Igora Drive, nebo švédský Anderstorp (2.-4.10.; bude ještě upřesněno) a před Hockenheimem a Monzou přijde na řadu i tradiční Lausitzring (16.-18.10.).

Vinou epidemie nového typu koronaviru si tak na svůj debut v DTM bude muset nováček Robert Kubica počkat až do léta. Bývalý polský pilot formule 1 bude v roce 2020 pilotovat vůz BMW M4 Turbo zákaznického týmu ART. Kubicovu kampaň v DTM financuje jeho sponzor polská petrochemická společnost PKN Orlen, která rovněž podporuje tým Alfa Romeo ve formuli 1.

Problémy pro W Series

Změny kalendáře DTM komplikují i sezónu ženské formulové série W Series. Ta měla původně odstartovat během závodního víkendu DTM na okruhu Igora Drive 29.-30. května. Závodnice W Series měly doprovázet vozy DTM i na Norisringu, který měl být čtvrtým okruhem v osmidílném kalendáři.

W Series měla navíc v roce 2020 doprovázet ve dvou případech i formuli 1, konkrétně během GP USA a GP Mexika v říjnu. I termíny těchto závodů však mohou být změněny.

Především kvůli odsunutému prvnímu závodu DTM se tak sezóna 2020 ve W Series dostala do ohrožení. Mělo se přitom jednat o rok, kdy by závodnice ve W Series mohly poprvé sbírat body pro superlicenci, která je podmínkou pro závodění ve formuli 1.

„Vedení W Series stále vede diskuze s DTM, s F1 i s FIA. Kvůli nejistotě spojené s nemocí COVID-19 nebudeme moci uveřejnit nový kalendář, dokud tyto diskuze neukončíme,“ řekl agentuře Reuters tiskový mluvčí ženského šampionátu.

Foto: DTM