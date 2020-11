Kubica zatím nemá jasno o své budoucnosti

Poté, co po sezóně 2019 odešel z Williamsu, letos Polák působí ve F1 jako rezervní a vývojový pilot Alfy Romeo. Kromě toho závodí za BMW v DTM.

Od příští sezóny se ale německý šampionát pojede podle pravidel GT3 a ne Class 1, jako je tomu nyní. Nová třída vozů přitom Kubicu neláká.

„Nevím, co budu dělat. Nyní je obvykle doba, kdy se díváme na to, co se dá dělat, ale kvůli koronaviru se všechno trochu posunulo,“ řekl Kubica v rozhovoru pro Speedweek.

„Příštích pár týdnů bude klíčových v tom, co je možné. Už mám v hlavě myšlenku, uvidíme, jestli je to možné.“

Pokračovat v DTM ale nechce. „Šel jsem do DTM kvůli vozům Class 1. Kvůli tomu pocitu a tomu, co tyto vozy mohou pilotovi nabídnout. V tuto chvíli nevím, jestli tam (v DTM) budu pokračovat. Nepoohlížím se po tom,“ řekl Kubica, který letos v DTM byl nejlépe třetí v Zolderu.

V letech 2016 a 2017 se Kubica zúčastnil vytrvalostních závodů s vozy GT3, včetně 24hodinového závodu v Dubaji. Kubicu by proto lákal vytrvalostní seriál VLN, jehož celá sezóna se odehrává na Severní smyčce Nürburgringu.

„Místo závodění v DTM bych preferoval závody VLN na Nordschleife. Je to nová výzva, byl bych úplný nováček.“

A zvažoval by i nabídku závodit ve 24 hodinách Le Mans. „Nevyloučil bych to. V tom případě ale s prototypy, ne s GT vozy.“