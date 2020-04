Kubica: Sleduj Erika Janiše, říkal mi v motokárách táta

Kubica se v loňské sezóně na jeden rok vrátil do formule 1 osm let po těžké nehodě v rallye, která přerušila jeho slibně rozjetou kariéru. Ta začala v roce 1998, kdy se jako 13letý vydal za doprovodu svého otce závodit na motokárách do Itálie.

„Itálii jsme vybrali proto, že se tam konaly, a stále konají, všechny hlavní závody. Sídli tam také většina předních výrobců šasi a motorů,“ řekl v instagramovém rozhovoru s Mariem Isolou z Pirelli.

„Itálie je takovým centrem světa motokár. V té době to byl nejprestižnější šampionát v Evropě a na světě. V Polsku se F1 nevysílala v televizi, mnohem populárnější byly rallye a jen pár jezdců (z Polska) přede mnou zkusilo štěstí v motokárách na mezinárodní scéně,“ připomíná Kubica.

„Vzpomínám si na svůj první závod za hranicemi Polska. Přijeli jsme tam dodávkou s jedním mechanikem. V prvním tréninku jsem viděl všechny ty oficiální jezdce z velkých týmů, všechny ty hezké motokáry a helmy. Já měl obyčejnou bílou helmu, kombinézu a motokáru bez jakéhokoliv zbarvení.“

I přes talent a rychlost, kterou Kubica prokazoval, se jej jeho otec vždy snažil držet při zemi.

„Můj otec mi řekl, abych sledoval českého jezdce Erika Janiše, který byl opravdu dobrý. Vyjel jsem tedy za ním a po třech nebo pěti kolech jsem začal jezdit rychleji než on! Pak jsem to řekl tátovi, a ten mi odpověděl, že on (Janiš) nejel naplno, šetřil motor. Ale já získal pole position!“ pokračuje polský pilot.

„Dlouho jsem nevěděl, jestli jsem dobrý, protože můj táta mě vždy držel velmi zkrátka. Teď si uvědomuji, že jsem byl možná lepší, než mi vždy tvrdili. V závodě jsem dojel druhý a byl jsem šokovaný! Pak jsem se stal prvním jezdcem, co nebyl z Itálie, který vyhrál titul. Povedlo se mi to ve dvou letech po sobě, v roce 1998 a 1999. Vzpomínám si na ty dny, bylo to pro mě neuvěřitelné. Jezdil jsem, užíval si to a měl jsem nadšení, vůbec jsem nemyslel na formuli 1.“

Na své úspěchy v motokárách přitom podle svých slov už nedokázal nikde navázat. „Přijde mi, že v jiných kategoriích jsem jako pilot nebyl nikdy tak dobrý jako v motokárách.“

Výborná technická zpětná vazba

Kubicovou velkou předností vždy byla velmi dobrá technická zpětná vazba v práci s týmem při nastavování vozu.

„Byl jsem v tom velmi dobrý, bylo to velmi důležité. V současnosti je tu spousta senzorů, dat, displejů, motokáry se technologicky velmi posunuly. V minulosti tam byl malý displej, který ukazoval otáčky motoru. Při ladění motoru jste se řídili tím, co jste slyšeli.

„Díky mému otci jsem se učil velmi rychle. Měl jsem pár tvrdých lekcí a uvědomil jsem si, že jsem vyhrával mnohem více jen proto, že jsem byl rafinovanější. Kvůli rychlosti jsem občas nemohl vyhrát, ale vyhrál jsem některé závody, které nebylo možné vyhrát.“

Foto: Getty Images / Charles Coates