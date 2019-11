Kubica se omluvil Verstappenovi za incident z boxů

Verstappen po závodě uvedl, že musel na brzdy a málem spadl do anti-stallu (systém, který má zabránit zhasnutí motoru).

Kubica dostal za incident penalizaci pěti sekund, i když vina byla spíše na straně týmu, který jezdce z boxového stání vypouští.

„Ne. Když jsem to slyšel, bylo už příliš pozdě,“ reagoval Kubica na dotaz Motorsport.com, zda o Verstappenovi věděl.

„Je to škoda, protože vím, co to znamená, když bojujete na čele. Občas jsem bojoval na čele a tohle by se nemělo stát, zejména když my bojujeme pouze sami se sebou.“

„Jo, omlouvám se, ale nemohl jsem nic udělat a nebyl jsem si vědom, že tam přijede.“

LAP 22/71



Verstappen pits a lap later, and almost collides with Kubica in the pit lane! He emerges behind Hamilton...#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/sxQtIVxO8G — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Foto: Getty Images / Charles Coates