Kubica měl ve F1 dva sny. Ani jeden se mu ale nesplnil

Robert Kubica se mohl stát jezdcem Ferrari. Nakonec se mu to to o 13 let později tak trochu povedlo, ale v jiné závodní sérii.

Alonso a Kubica jsou velcí přátelé. Španěl byl konec konců jedním z prvních, kdo dorazil do nemocnice poté, co měl Kubica v roce 2011 vážnou nehodou v rallye. V té době závodil Kubica pro Renault, ale předpokládá se, že by zamířil k Ferrari, kde by se stal týmovým kolegou Alonsa.

„Já a Alonso ve Ferrari? Fernanda jsem vždy respektoval a stále respektuji,“ řekl Kubica italskému listu La Gazzetta dello Sport.

„Když jsme závodili v F1, respekt byl vzájemný. Často se říká, že pro jezdce je týmový kolega prvním soupeřem, kterého musí porazit, ale já to bral vždy tak, že abyste vyhráli, musíte porazit všechny, včetně svého týmového kolegy.“

„Porazit Fernanda ve stejném autě? Nebylo by to těžké. V každém případě bych tuto výzvu rád zažil. O mnoha věcech přemýšlíme stejně a mít dva jezdce, kteří si v garáži rozumí, je pro tým výhodou.“

„Teoreticky hrozilo, že se náš vztah rozpadne, ale myslím, že jsme spolu mohli dokázat hodně. V roce 2012 jsem měl přejít do Ferrari, kde v té době Fernando závodil, ale pak se stala ta nehoda.“

Kubica bude jezdit pro AF Corse v hypercaru 499P Ferrari. „Myslím, že závodění pro Ferrari je něco jiného než závodění pro jiné značky. Jako pilot F1 jsem měl dva cíle: vyhrát mistrovství světa a nosit červenou. Nestalo se to, protože život mi naservíroval jiný scénář. A přiznám se, že to byla otevřená rána. Nyní je tato příležitost velkou výzvou.“

„Jak dlouho budu jezdit? Měl jsem štěstí, že se moje vášeň stala mým povoláním. Každý rok cítím stále stejnou lásku k motorsportu. V 39 letech je to závodění, co mě pohání. Pomyšlení na to, že bych skončil a případně se ocitl v pracovním prostředí, kde bych se necítil dobře, mě děsí. Jsem jezdec, chci závodit, jsem spokojený tam, kde jsem, a proto je tu šance, že budu ještě pár let závodit.“