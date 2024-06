Kubica je nepřítelem belgických bratrů. Ztratil jsem důvěru, říká po Le Mans ten mladší

Byl to asi nejkontroverznější moment letošního Le Mans. Robert Kubica v sobotu večer za volantem Ferrari ukončil závod pro BMW řízené Driesem Vanthoorem. Polák byl komisaři potrestán, podle belgického pilota i šéfa jeho týmu byl ale trest směšně nízký.

Po šesti a půl hodinách závodu bojoval Kubica v kokpitu hypervozu Ferrari 499P #83 na absolutním čele závodu, kde velmi zdatně sekundoval i oběma továrním strojům italské stáje. Pak ale došlo k incidentu při předjíždění pomalejšího Porsche GT3 stáje Manthey.

„Gétéčkové“ Porsche jelo v nájezdu do zatáčky Mulsanne při levé straně dráhy La Sarthe, když ho středem vozovky (okruh v tomto místě vede po běžné silnici) předjíždělo rychlejší Kubicovo Ferrari. Polský pilot měl v tu chvíli po pravé ruce ještě BMW M Hybrid V8 #15 s Driesem Vanthoorem. Oba hypervozy předjely Porsche a až poté Kubica pohybem doprava zkřížil Vanthoorovu dráhu. Kontakt byl nevyhnutelný, v rychlosti kolem 300 km/h se BMW rozbilo o bariéry, zatímco Ferrari pokračovalo.

Kubica posléze dostal trest 30 sekund stop and go. Nakonec ale ze závodu odstoupilo i jeho Ferrari kvůli selhání hybridní pohonné jednotky. Zástupci BMW však trest za Polákův manévr nepřijali. Prý měl být přísnější.

„Děkuji za všechny vaše zprávy, jsem ok! Jen jsem utrpěl menší otřes mozku. Byl to špatný den pro náš sport, někdo je vytlačen z trati v rychlosti 300 km/h a viník za to dostane třicetisekundovou penalizaci. Omlouvám se šampionátu WEC, ale ztrácím důvěru,“ napsal na sociální síť X Dries Vanthoor.

Dries je mladším bratrem slavnějšího Laurense Vanthoora, který je továrním pilotem Porsche a v Le Mans skončil se svojí posádkou čtvrtý. Oba bratři mají společný podcast „Over the limit“ a v poslední epizodě rozebrali právě události z Le Mans.

„Právě jsme dokončili nahrávání. Tahle epizoda možná dostane blokaci v Polsku,“ napsal na X Laurens Vanthoor a naznačil tak, že ke Kubicovi nebyli příliš shovívaví. Mírný ve svém vyjádření po závodě nebyl ani šéf stáje WRT, která zajišťuje tovární program vozů BMW ve WEC. Podle názoru Vincenta Vosse byla na místě spíše tříminutová, či dokonce pětiminutová penalizace.

„Něco takového nebudeme akceptovat. Podle mě ta penalizace absolutně nebyla férová. Když někomu ukončíte závod, tak byste měli být potrestáni mnohem více. Ne jen tak, že po třech hodinách opět bojujete o pódium.“

Vosse a Kubica jsou si nicméně poměrně blízcí, protože polský pilot v barvách WRT získal titul v Evropské Le Mans Series i ve WEC. Vosse jen něco takového neočekával od jezdce Polákova kalibru.

„S Robertem jsme v kontaktu. Několik let pro nás závodil a loni jsme společně získali titul. Je to někdo, koho velmi respektuji. Řeknu tolik, že bych něco takového zrovna od něj nečekal. Nebudu ho soudit. Trochu se uklidním a asi si o tom příští týden spolu promluvíme.“

BMW startovalo v Le Mans v nejvyšší třídě poprvé od roku 2000, dobrý ročník to ale pro bavorskou automobilku nebyl. Vůz #15 skončil po kontaktu s Kubicou, zatímco „art car“ #20 po nehodě v šikaně Ford ještě během sobotního podvečera skončil na dlouhé hodiny v garáži a na trať se vrátil až těsně před cílem kvůli projetí pod šachovnicovou vlajkou. Klasifikován ale nebyl.