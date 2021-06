Kuan-jü Čou se zúčastní prvního tréninku s týmem Alpine

Dvaadvacetiletý čínský mladík je členem akademie Renaultu. Dříve byl také členem Jezdecké akademie Ferrari.

Kuan-jü Čou jezdí už třetí sezónu ve F2. V předešlých letech byl sedmý, respektive šestý. Letos zatím šampionát vede s náskokem pěti bodů na Piastriho.

„Jízda v prvním tréninku velké ceny formule 1 je jako splněný sen a další krok k mému konečnému cíli stát se jezdcem formule 1,“ řekl Čou.

„Připravuji se, jak nejlépe umím, abych byl připraven a také abych zajistil, že budu schopen splnit všechny cíle a plány, které mi tým stanovil. Ve formuli 1 nebylo mnoho čínských jezdců, takže budu hrdý na to, že mohu být za volantem vozu F1 během závodního víkendu.“

„Bude to o to výjimečnější, že budu řídit auto Fernanda, který pro mě byl v mládí inspirací v závodní kariéře. Mám velkou radost ze svých dosavadních úspěchů a jsem velmi vděčný za podporu, kterou mám od svého okolí. Mým cílem je maximálně využít tuto příležitost a opravdu se na to těším.“