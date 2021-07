Kuan-jü Čou debutoval ve víkendu F1. Před vyjetím cítil velký tlak

V letech 2012 a 2013 se pátečních tréninků zúčastnil s týmy HRT a Caterham Ma Čching-chua. Kuan-jü Čou je historicky druhým čínským jezdcem, který nastoupil do tréninku formule 1.

„Tento volný trénink sleduje obrovské množství lidí,“ řekl Kuan-jü Čou. „Až budu mít čas, podívám se zpětně, kolik jsme měli diváků, protože si myslím, že jich bude víc než při běžném víkendu grand prix, abych byl upřímný. Je zřejmé, že když poprvé po sedmi letech nastoupí do tréninku čínský jezdec, lidé to budou lidé sledovat.“

„Ani nevíte, jaký jsem cítil tlak, než jsem vyjel s autem na trať. Teď jsem plně uvolněný a cítím se v pohodě. Doufám, že jsou hrdí na práci, kterou jsem odvedl, a že je to teprve začátek mé kariéry ve F1.“

Kuan-jü Čou v současné době vede v šampionátu F2, i když jeho náskok je jen pět bodů.

„V letošním a loňském ročníku formule 2 jsem si vždy věřil, že budu bojovat s těmi nejlepšími. Vloni jsme měli technické problémy, takže to nebylo ideální.“

„S novým formátem může šampionát vyhrát spousta lidí. Trénink mi dodal mnohem více sebedůvěry, takže pokud příště naskočím do auta, budu se cítit mnohem uvolněněji a budu připraven se trochu více soustředit. Dnešek mi jako jezdci obecně rozhodně hodně pomohl.“

Pochválil ho i Alonso

„Je velmi profesionální, posledních pár týdnů tvrdě pracuje na simulátoru a myslím, že si to dnes užil,“ řekl Alonso, s jehož vozem čínský mladík jezdil.

„Prvním tréninkem podle mého názoru prošel perfektně. Pomalu budoval tempo a s mnoha věcmi se nestresoval. Kvůli provozu a zkušebnímu startu na konci to nebyl snadný prvním trénink. Je tam několik cvičení, která musíte provést – jako start, formovací kolo atd. Zvládl to velmi dobře, takže to pro něj byl určitě dobrý den.“