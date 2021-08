Kruté, ale správné. Proč byl Vettel diskvalifikován?

Aston Martin se možná odvolá. Zatím vyjádřil svůj záměr tak učinit, ale k podání odvolání nakonec nemusí dojít. Pokud se tak stane, je šance na úspěch poměrně malá.

Spousta fanoušků nesla diskvalifikaci nelibě. Objevily se tradiční hesla o úpadku F1, nebo že by u Hamiltona k podobnému trestu nedošlo. Sportovní komisaři však neměli moc na vybranou.

Základní pravidlo, podle kterého byl Vettel diskvalifikován, je ve formuli 1 opravdu velmi dlouho. Bylo tady dlouhou před současnou hybridní érou. Konec konců Sebastian Vettel byl už jednou diskvalifikován ze stejného důvodu. V Abú Dhabí 2012 se tak stalo po kvalifikaci.

Ve voze musí být kdykoliv v rámci víkendu alespoň litr paliva. Klíčové je to samozřejmě po kvalifikaci a závodě.

Je to důležité z toho důvodu, aby mohla FIA odebrat vzorky a zkontrolovat, zda je palivo takové, jaké tým nahlásil. Vzorků se odebírá několik a to pro případ, že nebude v pořádku. Jeden se testuje na okruhu, další se posílá do laboratoře, třetí si nechává tým.

Mimochodem. 1 litr je méně než 1 kg a je to také méně než 1 % toho, co týmy mohou natankovat pro závod (110 kg, cca 140 litrů).

Píšeme sice o litru, ale ve skutečnosti je to trochu složitější. Pokud jezdec zastaví na trati po kvalifikaci a nedojede do boxů, FIA spočítá, kolik paliva by potřeboval na dojezd a ke zmíněnému litru to připočte. Po závodě takové pravidlo neplatí.

Jo slyší, Jo vidí

Samozřejmě to nefunguje tak, že by zástupci FIA obcházeli všechny vozy a měřili množství paliva v nádrži. Kontroly jsou namátkové. Je tedy docela možné, že v posledních několika závodech někteří dojeli s méně než litrem paliva, ale nepřišlo se na to.

Existuje však cesta, jak si pozornost FIA vyloženě vykoledovat. Stane se tak v případě, že vůz po kvalifikaci nebo po závodě zastaví na trati.

V Maďarsku se tak stalo Vettelovi, Russellovi a Latifimu. Do boxů se nedostal ani Ocon, ale ten naopak odjel po konci závodu více než jedno kolo a zastavil až u výjezdu z boxů. Musel to pak sice vysvětlovat stewardům, ale množství paliva se nezkoumalo.

Jakmile jezdci zastavil předčasně (a navíc na pokyn týmu), technický delegát Jo Bauer se na jejich vozy zaměřil. V případě jezdců Williamsu bylo vše v pořádku, ale ve voze Vettela bylo objeveno jen 30 % z požadovaného množství. Jo Bauer to pak musel předat stewardům. Podobná upozornění neposílá Bauer stewardům příliš často. Pokud se tak ale stane, má vždy pravdu (nevybavujeme si případ, kdy by jeho podání smetli stewardi ze stolu).

Hungaroring je na palivo poměrně náročný. Šetřit palivo musel i Ocon a třeba Sainz si vyloženě stěžoval, že potřeba šetření paliva ovlivnila jeho závod.

Jezdci mohou zvolit úspornější režim, nebo použít techniku, při které na rovince pustí plynový pedál o něco dříve. Vettel se ale celý závod snažil ukořistit první místo Ocona.

V minulosti týmy různým způsobem rozebíraly své vozy a snažily se najít další mililitry paliva. V současné době tento postup možný není. Tým může pouze postavit vůz na různě vysoké stojany, aby ho naklonil dozadu a dopředu a uvolnil tak další palivo.

Chlapi, nám to nesedí

Podle Astonu Martin nebylo ve voze 30 % požadovaného množství ale naopak 174 %. Jak na to přišel? Vzal údaje o množství paliva, které bylo před závodem natankováno (údaj se musí nahlásit) a odečetl množství paliva, které bylo zpotřebováno. Údaj je k dispozici díky průtokoměru FIA, který hlídá limity – průtok paliva za hodinu a maximální množství paliva na závod.

Podle Astonu selhala pumpa. Tohle byl hlavní bod nočních diskusí s FIA. Měl by mít tým možnost vyměnit pumpu a najít další palivo? FIA nakonec došla trpělivost a krátce po 22. hodině Vettela diskvalifikovali.

Auto zabavili

Vzhledem k tomu, že ve voze má být podle Szafnauera stále 1,44 litru paliva, souhlasil tým s tím, aby celý vůz FIA zabavila. Samozřejmě tomu pomáhá letní přestávka. Pokud by se tento víkend jel další závod, asi by váhali.

Ve čtvrtek večer vyprší termín, do kterého se musí Aston Martin formálně odvolat.

Pravděpodobnost úspěchu u odvolacího soudu je však ;malá. Szafnauer mimo jiné argumentoval tím, že díky přesným průtokoměrům je požadavek na litr paliva vlastně zastaralý. S tímto argumentem ale jen těžko Aston Martin uspěje. Smysl pravidla je totiž stále stejný – musí být možné odebrat vzorky pro analýzu.