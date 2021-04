Kroužit ve F1 na chvostu pole je podle Schumachera mučení

Syn sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera přišel letos do F1 s titulem šampióna formule 2. Člen Jezdecké akademie Ferrari ale pro letošní rok získal sedačku u týmu Haas, který již dříve avizoval, že nemá v plánu tento rok monopost příliš vyvíjet, ale spíše se soustředit na přípravu vozu pro rok 2022, kdy začnou platit nová pravidla.

Hlavním úkolem Schumachera i jeho týmového kolegy Nikity Mazepina, který do F1 rovněž letos přišel z F2, bude učit se.

„Neužívám si to, když nejsem první, takže jezdit na konci pole bez opravdové konkurence je skutečně mučení,“ řekl Schumacher pro Channel 4.

„Proto si musím vytvořit vlastní velkou cenu. Řekněme, že když mám před sebou Nicholase (Latifiho) nebo (George) Russella, jsou pro mě jako vedoucí jezdci a já je musím chytit. To je hra, kterou hraji, abych vždy zůstal motivovaný, abych neustále tlačil a jel na 100 %.“

22letý Němec má situaci ztíženu faktem, že je nositelem slavného příjmení. Je tak pod tlakem, aby dokázal jít ve stopách svého otce.

„Obecně je potřeba říct, že nemůžete udělat radost všem a já znám svou cenu. Vím, co jsem dokázal, abych tu byl. To, že mám toto příjmení, mi potenciálně dává také tyto geny. Myslím tedy, že mám velmi dobrý balíček a možná nejlepšího učitele na světě.“

Velké cíle v první sezóně nedává svým jezdcům ani šéf týmu Haas Günther Steiner, pro kterého je důležitější zlepšení než dosažené výsledky.

„Mick si vedl dobře, když se dostával z první části závodu,“ připomenul Steiner Velkou cenu Emilia Romagna, kde si Schumacher na vlhké trati za safety carem nárazem do bariéry poškodil přední křídlo, ale v závodě mohl pokračovat.

„Přestože to není výsledek, který by vás udělal šťastným, radost mi dělá to, že jsme udělali krok vpřed. To byl náš plán. Letos jsme tu proto, abychom postupně dělali méně chyb a dosahovali lepších výsledků,“ dodal.