Kromě Cadillacu má Pérez jednat také s Alpine

Před Miami se objevily informace, že Pérez jedná s Cadillacem, ale má mít také další možnosti. Podle webu The Race má jednat konkrétně také s Alpine.

Pérez nemá být aktuálně favoritem Alpine pro sedačku v příštím roce. Prioritou je vyzkoušet Franca Colapinta, který má jistých jen pět závodů – počínaje Imolou. V záloze má tým ještě mladíka Paula Arona.

Pérez je spojován spíše s Cadillacem, pro kterého by mohl být zajímavou volbou, protože má zkušenosti z různých týmů a to včetně špičkového týmu.

Platí to také obráceně? Pérez i nadále trénuje a má o návrat do F1 zájem. Cadillac je zajímavý tým, který se v budoucnu stane i výrobcem. Pérez má ale už 35 let, takže jeho trpělivost je samozřejmě omezená a Alpine by pro něj mohla být v krátkodobém horizontu lepší volba. Tým navíc příští rok přejde na motory Mercedes.



Carlos Slim Domit

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Do Alpine by mohl Pérez přinést zajímavé sponzorské peníze. Carlos Slim Domit (syn Carlose Slima Helúa) ho má zájem i nadále podporovat. V Miami byl v paddocku F1.

Podle The Race nelze vyloučit, že by do Alpine mohly přitéci peníze od Slima i v případě, že se Pérez k týmu nepřipojí. Pro značky, které patří rodině Carlose Slima, by mohla být atraktivní i podpora Franca Colapinta, který je z Argentiny. To samozřejmě jen v případě, že Colapinto zůstane ve voze i v příštím roce.