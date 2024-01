Kromě Buttona jsem týmové kolegy neměl rád, přiznal Ralf Schumacher

Zatímco někteří jezdci F1 se v královně motorsportu jen mihnou, někteří vydrží i déle než jednu dekádu.

To byl případ i Ralfa Schumachera, který v F1 debutoval v roce 1997 a nakonec v ní vydržel jedenáct sezon.

Během té doby se po boku bratra sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera vystřídala řada závodníků, mezi nimiž nechyběla ani velká jména jako Damon Hill, Jenson Button či Juan Pablo Montoya.

Osmačtyřicetiletý Němec nicméně nyní v podcastu Formula For Success přiznal, že se svými týmovými kolegy neměl úplně ideální vztahy.

„Musím říct, že jsem moje týmové kolegy neměl rád. Kromě Jensona (Buttona),“ uvedl Ralf Schumacher, který vedle Buttona strávil sezonu 2000 u Williamsu.

„Týmoví kolegové to se mnou měli těžké. Nechtěl jsem s nimi mít žádné diskuze, kromě toho, když jsme se kvůli nastavení museli bavit s inženýry,“ přiblížil bývalý pilot týmů Jordan, Williams a Toyota s tím, že to vždy bral tak, že týmový kolega je tím hlavním, koho musí porazit.

Ralf Schumacher však zároveň lituje, že se v jednom týmu nikdy nepotkal se svým bratrem Michaelem, proti kterému v F1 závodil v letech 1997 až 2006.

„Bylo by to úžasné, ale nikdy taková příležitost nepřišla. Někdo z nás by musel prohrát. Ani nevím, zda by to bylo dobré z marketingového hlediska, nebo co se bratrského vztahu týká. Byli jsme vůči sobě otevření. Věděl jsem, co dělá, zatímco on věděl, co dělám já,“ dodal mladší z bratrů Schumacherových.