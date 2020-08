Krize na střídačkách. Pokud nastane problém, týmy nemají koho posadit do vozu

Před restartem závodu existovala možnost, že se koronavirem nakazí některý z jezdců. Diskutovalo se o tom, ale vypadalo to spíše jako teoretické cvičení. Přišel ale čtvrtý závod a test odhalil koronavirus u Péreze. Mexičana nahradil Nico Hülkenberg. Racing Point měl velké štěstí, protože Hülkenberg byl k dispozici, zná tým a závodil naposledy vloni.

Koho uvidíme v růžovém voze tento víkend, se dozvíme zřejmě dnes. Čeká se na další Pérezův test i na vyjasnění toho, jak dlouho musí být v karanténě.

Současná situace ale ukazuje, že týmy nemají příliš velkou flexibilitu, pokud jde o náhradníky. Velké týmy to mají snadnější. Ferrari by posadilo do vozu Giovinazziho, Mercedes Russella, Red Bull někoho z AlphaTauri. Problém by se tím ale jen přenesl na další tým.

Ideální náhradník je takový, který má zkušenosti, ve voze F1 závodil naposledy nejlépe před týdnem a je v paddocku. Podobná kombinace je ale obvykle nereálná.

Koluje nápad, aby rezervním jezdcem každého týmu musel být někdo z F2. Mladíky ale týmy samozřejmě nasazovat nechtějí, protože potřebují, aby náhradník zajel dobrý výsledek a toho nemusí být nezkušený mladík schopen.

Současná situace není nová. Vzpomeňme si na rok 2009, zranění Massy a situaci u Ferrari. Nejdříve nasadilo Badoera a poté přetáhlo Fisichellu.

Stav na střídačkách komplikuje několik faktorů – v první řadě nedostatek testů. Nejrůznější mladí testovací, vývojoví či rezervní jezdci mají na kontě v lepším případě den testů a pár pátečních tréninků nebo jen stovky kol na simulátoru. V budoucnu by se to mělo změnit, protože týmy budou muset část pátečních tréninku vyhradit pro mladíky – všechny týmy.

Druhým problémem je super licence. K jejímu získání je potřeba splnit několik podmínek a to včetně zisku 40 bodů v jiných sériích (body se udělují za konečné pořadí).

Třetím je pak to, že týmy nechtějí platit rezervní jezdce. Někteří z nich jsou tak sice na papíře rezervními jezdci, ale ve skutečnosti závodí jinde a v průběhu závodního víkendu F1 nemusí být k dispozici.

Stoffel Vandoorne je tak sice náhradníkem u Mercedesu, ale v současné době závodí ve formuli E. Jeho kolega Gutiérrez zase nemá platnou super licenci. Pokud jezdec není držitelem super licence v předešlých třech letech, musí před obnovou licence odjet 300 km ve voze F1 a to nejpozději 180 dní před podáním žádosti. Mexičan závodil naposledy v roce 2016.

McLaren sdílí rezervní jezdce („elektrického Vandoorna" a „nepoužitelného Gutiérreze“) s Mercedesem a je samozřejmě nereálné, že by mohl povolat Russella.

Z preventivních důvodů se tak McLaren pro tento víkend dohodl s Paulem di Restou, který naposledy závodil v roce 2017, kdy nahradil Massu. V případě potřeby vymění di Resta mikrofon Sky Sports za volant a nastoupí.