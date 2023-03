Krize? K tomu to má daleko, říká Norris o situaci McLarenu

Lando Norris během 83 závodů ve formuli 1 získal šest pódií. Zatím to nevypadá, že by měl McLaren šanci bojovat s nejlepšími. Hodně se proto spekuluje o Norrisově budoucnosti. S týmem má dlouhodobou smlouvu.

McLaren není spokojený s formou letošního vozu a v Bahrajnu ho navíc provázely technické problémy. Oscar Piastri odstoupil po 13 kolech kvůli elektrickému problému. Norris absolvoval šest zastávek v boxech kvůli úniku pneumatického tlaku.

„Všichni říkají, že je to mnohem horší, než to je. Říkají tomu krize? K tomu to má daleko, vůbec se to tomu neblíží,“ řekl Norris, kterého cituje Reuters, novinářům před Velkou cenou Saúdské Arábie v Džiddě.

„Jsme přesvědčeni, že tento víkend můžeme získat nějaké dobré body,“ pokračuje Norris, který uvedl, že na první čtyři týmy McLaren ztrácí hodně, ale s dalšími týmy může bojovat.

„Hned na začátku jsme dali jasně najevo, že jsme velmi daleko od toho, co jsme očekávali. Nejsme tam, kde chceme být. “

Podle Norrise by na tom měl být McLaren s ohledem na své prostředky lépe, ale letošní sezónu nechce odepisovat.

„Věřím, že pokud bychom v Bahrajnu neměli problémy, byli bychom v první desítce a získali nějaké body. Naším plánem je omezit to, nemít žádné problémy a pokusit se znovu dohnat to, co jsme ztratili.“

Norris také zlehčoval kolující spekulace o své budoucnosti a možném přesunu do Ferrari nebo Mercedesu, pokud by se uvolnila místa.

„Nejspíše jsem se už dostal do bodu, kdy mě to nijak neovlivňuje. Myslím, že mi to do jisté míry nevadí, pokud to nejsou naprosté nesmysly a falešné příběhy, které si lidé vymýšlejí.“

„Podle mě odvádíme v McLarenu dobrou práci, vysvětlujeme lidem věci a říkáme jim, co se děje a vysvětlujeme mou verzi příběhu.“