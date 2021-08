Kritické hlasy pro mě byly požehnáním, říká Alonso

„Myslel jsem, že to půjde rychleji, protože formule 1 je pro mě něco přirozeného, na rozdíl od WEC, Dakaru nebo Indianapolis,“ řekl Alonso pro SoyMotor.com. „Myslel jsem si, že se velmi rychle vrátím na 100 procent.“

Alonsovi se v prvních závodech nedařilo. V domácím závodě ve Španělsku skončil na 17. místě. V Monaku, do kterého vkládal velké naděje, skončil v klíčové kvalifikaci už v první části. „Bylo to pro mě zklamání,“ přiznává.

Začaly se ozývat první kritické hlasy, které upozorňovaly na jeho věk a formu. „Ne že by se mi líbily, ale byly pro mě požehnáním.“

„Byly pro mě požehnáním, protože jsem věděl, že je jen otázkou času, kdy lidé ocení mé desáté místo. Kdybych byl pořád před Oconem a na bodech, řekli by mi to, co říkají celou mou kariéru: že můj týmový kolega není na stejné úrovni a že auto má větší potenciál, ale já ho nevyužívám.“

Kvůli horšímu začátku a kritice podle Alonsa lidé více ocenili jeho výkony v pozdější fázi sezóny.

„Některé závody se mi moc nepovedly. Například ve Francii jsem skončil devátý. Byl to dobrý závod, ale nic zvláštního. Ale bylo to považováno za super výkon, protože jsem začal znovu dobře závodit. To bylo dobré.“