Krev, pot a slzy. Sedm titulů Mercedesu si podle Wolffa vybralo svou daň

Německá automobilka si minulý víkend v Imole s předstihem čtyř závodů zajistila letošní titul mezi týmy. Po vypadnutí Maxe Verstappena už na titul navíc letos mohou dosáhnout jen jezdci Mercedesu Lewis Hamilton a Valtteri Bottas, kteří týmu v dosud posledním závodě přivezli další dvojité vítězství. Podstatně blíže k titulu má Hamilton, který může slavit už v Turecku.

Wolff stál v čele týmu při všech sedmi titulech a přiznal své vyčerpání, kvůli kterému zvažuje přejít do jiné role v rámci týmu. Podle svých slov ale Wolff není jediný, kdo se cítí po úspěchu vyčerpaný.

„Nevzalo si to daň jen na mně, ale na všech, kteří se do projektu zapojili. Krev, pot a slzy, dochází k tomu za zavřenými dveřmi, ale nikdy to nevidíte. Vypadá to, že na trati dominujeme a vyhráváme závody, pravdou ale je, že za takovým (vítězným) odpolednem je spousta obětí,“ říká Wolff.

Klíčový v pokračujícím úspěchu a opakovaném zisku titulů Mercedesu byl podle Wolffa způsob, jakým se tým snaží neustále zlepšovat.

Na začátku byl před sezónou 2014 cíl vyhrát jeden titul mistra světa. Ten byl následně upraven, aby posunul tým na další úroveň, což také pomohlo motivovat všechny členy týmu.

„V roce 2014 jsme na zeď napsali náš cíl vyhrát titul mistra světa mezi jezdci i týmy. A (bývalý technický ředitel) Aldo Costa řekl 'Nemyslím si, že je to dostatečně ambiciózní. Měli bychom na zeď napsat: Naším cílem je vyhrát několik titulů mistra světa a Pohárů konstruktérů',“ říká.

„V té chvíli jsme měli pocit, že je to trochu přitažené za vlasy. Ale díky Bohu jsme to napsali na zeď, protože nás to stále inspiruje. A inspirovalo nás to každou jednu sezónu. Hodně jsme přemýšleli a snili o tom, čeho bychom mohli dosáhnout v budoucnu. Stanovení těchto týmových i osobních cílů je důležitou součástí.“