Krack věří, že za pár závodů na tom bude Aston Martin lépe

Astonu vloni uškodily změny pravidel, které vozům kvůli pneumatikám odebraly přítlak. Vozy s nízkým sklonem trpěly více než ty s větším sklonem. Letos zase zelené monoposty trápí poskakování.

„Myslím, že za pár závodů budeme v lepší formě,“ řekl šéf týmu Mike Krack, kterého cituje RaceFans.

„Bylo by hloupé říkat, že k tomu dojde v závodě X nebo závodě Y, protože i když přivezete nové díly, vždy jim musíte porozumět a musíte pochopit, jakou práci jste odvedli.“

„Řekněme, že například přivezeme velký balík pro Miami a víme, že tam bude pršet nebo cokoli jiného a my to nezvládneme. Vytvoříte si velká očekávání a všichni pak budou mít za to, že jste selhali.“

„Vezměte si sprint – máme jen jeden páteční trénink. Přivezete velkou aktualizaci a nemáte vůbec šanci ji otestovat nebo si potvrdit, jestli funguje nebo ne. Z tohoto pohledu si myslím, že je velmi důležité neříkat konkrétní víkend, zejména pro okolní svět.“

„Máme své interní plány, jistě chápete, že nechci zacházet do detailů, ale myslím, že za pár závodů bychom měli být v lepší kondici.“

Podle Kracka existují tři klíčové oblasti vývoje, na které tým zaměřuje své úsilí.

„Jednou z nich je aero, ta nejdůležitější. Druhou je hmotnost vozu, ta je také velmi důležitá. Třetí je, jak můžeme jezdci poskytnout lepší zpětnou vazbu. Je to otázka vstupů do zavěšení, řízení, vertikálního a celého nastavení vozu a podobné věci. Musíme se tedy snažit dát jezdci lepší cit pro vůz, aby z něj mohl vytěžit více.“

Vypadá to, že potíže, které mají Sebastian Vettel a Lance Stroll s tím, aby se sžili s ovládáním nových vozů s „ground effectem pro rok 2022, jsou částečně způsobeny omezenou mechanickou zpětnou vazbou, kterou od vozu dostávají.

„Myslím, že i proto jsme měli tolik incidentů na různých tratích, jako například v Melbourne, kdy se naší jezdci dostávali dost mimo trať. To není normální - jezdci této kvality nevyjíždějí pořád. Myslím, že už jsme udělali malý krok pomocí několika drobných aktualizací, a těšíme se na další.“