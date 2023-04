Krack prozradil, kdy Aston Martin nasadí svá vylepšení

Aston Martin je v současné době na druhém místě v Poháru konstruktérů. Stejně jako ostatní týmy chystá vylepšení.

Aston Martin je na tom hypoteticky dnes velmi dobře. Má solidní auto, získal už dobré body a v první polovině roku může využívat aerodynamický tunel více než soupeři. Může „foukat“ o 37 % více času než Red Bull, o 25 % více než Ferrari a o 20 % více než Mercedes.



Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Samozřejmě mezi časem v tunelu a výkonem na trati neexistuje přímá úměra. Nejvíce mohou foukat týmy AlphaTauri a Williams (vloni skončily v PK na předposledním, respektive posledním místě), ale v jejich formě na trati se to zrovna neodráží.

„Máme zde v Austrálii několik drobností k testování, protože se stále učíme o AMR23, ale nic, co by se dalo označit za skutečné vylepšení. Stále se snažíme identifikovat silné a slabé stránky, ve kterých se musíme zlepšit a zjistit, na co bychom se měli zaměřit,“ řekl Krack, kterého cituje soymotor.com.

„Největší zlepšení přijdou později. V Baku, Imole, Montrealu a částečně i v Silverstonu budeme mít nové díly, ale každé malé vylepšení přineseme hned, jak bude připraveno, a nebudeme čekat, až vše spojíme do velkých balíčků. Je to přístup, který se nám osvědčil loni s AMR22.“

V prvních třech závodech získal Alonso tři stupně vítězů. Je však otázkou, jak by tomu v Melbourne bylo, pokud by Russell neodpadl a Pérez nestartoval z boxů. Krack proto varuje před přílišnou euforií.

„Máme dobrou dynamiku, ale ne vždy skončíme na stupních vítězů a nechci, aby byl někdo zklamaný, když skončíme čtvrtí, pátí nebo šestí. Důležité je, abychom se drželi blízko našich nejlepších výsledků a měli oba vozy na bodech. V současné době jsme konkurenceschopní a musíme všude získat hodně bodů.“